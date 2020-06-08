Ganj Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Ganj Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Hindistan'da Himalaya dağlarında bulunan Ganj nehri Dünya üzerindeki en büyük nehirlerden birisidir. Birçok önemli özelliğe sahiptir.

Ganj Nehri Nerede?

Ganj nehri Hindistan ülkesinde yer almaktadır. Uzunluk bakımından oldukça büyük bir nehirdir. Himalaya Dağlarının güney yamaçlarından doğmaktadır. Hint okyanusun Bengal Körfezine dökülür. Havza büyüklüğü ise 975.900 kilometrekaredir.

Ganj Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

Ganj nehri Himalaya eteklerinde bulunan Alakonda ve Bhagirati adında iki küçük suyla doğar ve ilk olarak güney bölgesine doğru iner. Bu iki su Uttar Pradeş'te birleşmektedir. Birleştikten sonra Sivalik Dağlarından Hardvar Ovasını sulayarak geçer. Allahabad çevresinde soldan Yamuna Irmağını alır. Daha sonra Gagra, Sone, Gandek ve Kosi ırmağını da alarak Bengladeş'ten gelen Brahmaputra ile birleşir. Burdan Bengal Körfezine dökülmektedir.

Ganj Nehrinin Özellikleri

Ganj nehrinde 140 çeşitten fazla balık türü yaşamaktadır. Ayrıca 90 amfibi türü vardır. Köpek balıkları ve nehir türlerinde yaşayan böcekler, kelebekler ve kuşlarda bulunmaktadır. Burada yaşayan bu hayvan türleri başka hiçbir yerde bulunmazlar. Hindistan Himalayasında en büyük nehir sistemine sahiptir. Temmuz ve Ekim ayları arasında muson yağmurlarından dolayı nehir kısmen sulanır ve taşkınlar yaşanır.

Ganj havzasının batı ve orta kısmında eski yıllardan itibaren yaşayan birçok farklı kökenli Ganj halkı bulunmaktadır. Dravidiyen ve Astrost dilleri dışında Hintçe de konuşan insanlar bulunmaktadır. Ganj havzası etrafında pek çok insan yaşar. Bu insanlar için havza önemli bir yere sahiptir. Buradan banyo ve balıkçılık ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Ganj Nehri Uzunluğu?

Hindular tarafından kutsal olarak kabul edilen Ganj nehri önemli bir yere sahiptir. Hindistan'daki en büyük nehirdir. 400 milyondan fazla kişinin yaşadığı Ganj havzası dünya üzerinde en yoğun nüfuslu havzasıdır. Ganj nehri uzunluğu 2700 kilometredir. Bu sebeple Hindistan'da en büyük nehir olarak kabul edilir.