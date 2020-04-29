Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği

19 Mayıs ilçesinde yer alan, Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Ormanı, ilkbaharla açan su papatyaları ile bembeyaz oldu. Suyla kaplı zeminde açan su papatyaları, ormanda güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf sanatçıları, özellikle bu dönemde Galeriç Ormanı'na gelerek, su papatyalarının fotoğraflarını çekiyor.







GALERİÇ ORMANI



56 bin hektar alanı kapsayan ve 359 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir subasar ormanları arasında yer alıyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor.

Bölgenin doğal hayat açısından en dikkat çeken alanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlarıdır. Bu ormanlar, parçalanırken, Yörükler beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı, henüz bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası, barındırdığı kuş varlığı açısından büyük öneme sahiptir.