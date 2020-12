Yılın ilk kar taneleri düşerken en romantik manzaralı 10 adres

Kartpostal gibi CUMALIKIZIK, BURSA Ahmet Erdem / Fotoğrafçı

Bursa’da gezilecek yer çok fazla. Tarihe meraklıysanız her camisine girin, doğaya meraklıysanız Uludağ eteklerindeki köyleri ziyaret edin, damağınıza düşkünseniz İskender kebabın anavatanında olduğunuzu bilin. Her zaman insanı çarpacak bir şeyleri var kentin ama Bursa’da benim en sevdiğim şey, ilk kar yağışını izlemek. Bu şehre ilk gelişim yıllar önce yine bir kış günüydü. O gün gördüğüm güzelliğinden etkilenip yolumu her kış Bursa’ya düşürmeye çalıştım. Bence, kışın ilk kar yağışını izlemek için en güzel noktası Cumalıkızık. Köy, Osmanlıların ilk yerleşimlerinden ve o dönemin mimarisini bozulmadan günümüze kadar taşıyabilmiş. Köyde konaklamak için pansiyon alternatifi çok. Hem şehre hem de Uludağ’ın zirvesine yakın bir yerde konaklamak isterseniz Uludağ Orman Köşkleri’ni öneririm. Fotoğraf: Ahmet Erdem