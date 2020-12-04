Yılın dört mevsimi farklı güzelliklere sahne olan Hazar Gölü... Eşsiz manzaralar oluşturuyor

Gündoğan, şöyle konuştu:"Ülkemizin nadide göllerinden biri olan Hazar Gölü yılın her mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen doğasıyla vatandaşlar tarafından yılın on iki ayı ziyaretçisiz kalmıyor. Yaz aylarında insanların daha çok serinlemek, eğlenmek ve kamp yapmak için tercih ettiği göl, sonbaharda ise yaşanan renk cümbüşü ile insana huzur veren doğasında yürüyüş yapıp, oksijen depolamak için tercih ediliyor.