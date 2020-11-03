Yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi: 800 yıllık Sarıhacılar köyü

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ ADRESİ Fotoğraflarını sosyal medyadan gördüğü ve çok etkilendiği mahalleyi gezmeye gelen Fadime Turpçu da "Tatilimizi değerlendirmek için arkadaşımla geldik. Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi çok seviyoruz. Burası bunun için ideal bir yer. Düğmeli evleri olsun kervan yolları olsun gerçekten çok güzel bir atmosfere sahip. Sarıhacılar Camisi'ni restorasyon çalışması olduğu için göremedik. Çalışma tamamlandığında camiyi görmeye de geleceğiz" diye konuştu.