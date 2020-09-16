Yeni turizm destinasyonu: Handüzü Yaylası

"Güneysu da bu destinasyon alanlarında yükselen bir noktaya geldi. Yeni tesislerle birlikte Güneysu'daki bu alanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. İlçemiz doğa harikası bir yer. Handüzü Yaylası'nın en önemli özelliği Rize şehir merkezine çok yakın olmasıdır. Buranın muhteşem bir doğası var. Bu güzel tesisimizle birlikte tüm ziyaretçilerin gelmeye, tanımaya başladığı bir yer haline geldi. Bu alanla birlikte Arapdüzü, Katarahte Şelalesi gibi birçok alanımız var. Bu alanlar yeni tesisler açıldıkça ortaya çıkıyor. Ziyaretçilerimizden çok olumlu dönüşler almaya başladık. Kıbledağı da çok önemli bir ziyaretçi potansiyeline sahip yerlerimiz arasında bulunuyor. Biz bu alanların hem tanıtımı hem altyapısı anlamında çalışmalar yapıyoruz. Master planı çalışmamız var. Trekking, bisiklet yollarını ve benzeri doğanın içerisinde yapılabilecek olan ekoturizmin birçok alanlarını Güneysu ilçemizde turizme kazandırmanın çabası içerisindeyiz. İnşallah bu tesislerimiz açıldıkça yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz buraları tercih edecekler ve gün geçtikçe de önemli bir değer haline gelecek."