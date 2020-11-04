YakÄ±n gelecekte yok olmasÄ± beklenen 15 adres! Büyük tehlike altÄ±ndalar
Buzullar erimekte, orman yangÄ±nlarÄ± her yeri kÃ¼le Ã§evirmekteyken, bilim insanlarÄ± kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼lenden Ã§ok daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. KÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkileri dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel, en Ã¶nemli, en popÃ¼ler seyahat noktalarÄ±nÄ±; ÅŸehirleri, ormanlarÄ±, mercanlarÄ±, adalarÄ± yok olma tehlikesiyle de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸte kÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yakÄ±n gelecekte dÃ¼nya Ã¼zerinden sileceÄŸi 15 destinasyonâ€¦
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1- Lut GÃ¶lÃ¼ (Ã–lÃ¼ Deniz) - Ä°srail / ÃœrdÃ¼n Ä°srail ve ÃœrdÃ¼nâ€™e kÄ±yÄ±larÄ± olan OrtadoÄŸuâ€™daki Ã–lÃ¼ Deniz, her yÄ±l 1 metre kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor. 2000â€™lerin baÅŸÄ±nda bÃ¶lgede yaÅŸanan hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼me nedeniyle Ã–lÃ¼ Deniz yÃ¼zey alanÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te birini zaten kaybetmiÅŸ durumda.
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BÃ¶lgeye yapÄ±lan barajlar, yeni su hatlarÄ±, su depolama alanlarÄ± denize akan su miktarÄ±nÄ±n doÄŸal koÅŸullarda olmasÄ± gerekenin yÃ¼zde 5â€™i oranÄ±na dÃ¼ÅŸmesine neden oldu.Â YoÄŸun mineral rezervleri bulunan gÃ¶l kozmetik ÅŸirketlerinin suistimali nedeniyle de kÃ¼Ã§Ã¼lmekte. OrtadoÄŸuâ€™nun aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarÄ± nedeniyle normal koÅŸullar altÄ±nda kendini zor yenileyen Ã–lÃ¼ Deniz, bu gidiÅŸatla 2050 yÄ±lÄ±nda tamamen kuruyacak.
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2- Alpler Avrupaâ€™daki sÄ±radaÄŸlar Ã§ok uzun sÃ¼redir kayakÃ§Ä±larÄ±n popÃ¼ler adresi konumunda. Sekiz Ã¼lkeden geÃ§en bu doÄŸa harikasÄ± yamaÃ§lar, tepeler, vadiler artan ortalama sÄ±caklÄ±klar nedeniyle her geÃ§en gÃ¼n eriyor.Â KÄ±ÅŸ sporlarÄ± sezonu her yÄ±l kÄ±salÄ±yor. BÃ¶lgedeki tesisler artÄ±k yÄ±lÄ±n geri kalanÄ±nda yapÄ±labilecek hizmetler sunmaya, yelpazelerini geniÅŸletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. SPA, at biniciliÄŸi, tenis bunlardan bazÄ±larÄ±.
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3-BÃ¼yÃ¼k Set Resifi / Avustralya Avustralyaâ€™nÄ±n KuzeydoÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nda 2200 kmâ€™de bÃ¼yÃ¼k bir alanÄ± kaplayan resif dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k organizmasÄ± kabul ediliyor. Ancak geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llar iÃ§inde bu canlÄ± devasa parÃ§alar halinde Ã¶lmeye baÅŸladÄ±.Â
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YÃ¼kselen okyanus sÄ±caklÄ±klarÄ± resifler Ã¼zerinde yaÅŸayan mikroorganizmalarÄ±n Ã¶lmesine neden oluyor, bu sÃ¼rece â€˜beyazlamaâ€™ deniyor. Son dÃ¶nemde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re BÃ¼yÃ¼k Set Resifiâ€™nin yÃ¼zde 90â€™Ä± farklÄ± seviyelerde â€˜beyazlamaâ€™ yaÅŸÄ±yor.
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4- Amazon OrmanlarÄ± - GÃ¼ney Amerika DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yaÄŸmur ormanÄ± olan Amazonlar GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n yÃ¼zde 40â€™Ä±nÄ± kaplÄ±yor. AkÄ±l almaz canlÄ± Ã§eÅŸitliliÄŸine sahip ormanlar iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve doÄŸrudan insan mÃ¼dahalesiyle yok oluyor.Â AÅŸÄ±rÄ± kuraklÄ±k aÄŸaÃ§larÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor, Ã¶lmeyenler de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k oranda nem kaybettiÄŸi iÃ§in orman yangÄ±nlarÄ±na davetiye Ã§Ä±karÄ±yor.
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5- Venedik / Ä°talya BÃ¼yÃ¼leyici sokaklarÄ±na Adriyatik Denizi sÄ±zan, romantik kanallarÄ±nda gondollarla akla gelen Ä°talya ÅŸehri Venedik de yok olma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
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Â YÃ¼kselen deniz seviyelerinin ÅŸehri sular altÄ±nda bÄ±rakmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Aktivistler ileri teknoloji sel Ã¶nleyici kapÄ±lara yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lse de Venedikâ€™in sular altÄ±nda kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ± kesin olarak bilinemiyor.
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6- Rhone Vadisi - Fransa GÃ¼ney Fransaâ€™daki bu vadi ÅŸarap Ã¼retimi iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± yerlerinden. Kaliteli ÅŸaraplarÄ± yanÄ± sÄ±ra muhteÅŸem doÄŸal gÃ¼zelliklere sahip bÃ¶lgede bir ÅŸarap tadÄ±mÄ±ndan diÄŸerine giderek, harika baÄŸlar arasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n hafta sonunuzu geÃ§irebilirsiniz.Â
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Ancak vaktiniz kÄ±sÄ±tlÄ±. YÃ¼kselen sÄ±caklÄ±klar Ã¼zÃ¼mlerin geliÅŸimini gÃ¼nden gÃ¼ne zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Åžarap Ã¼reticileri daha kuzeydeki, serin bÃ¶lgelere taÅŸÄ±nÄ±yorlar.
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7- Key West - ABD Floridaâ€™nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan, bir zamanlar Ernest Hemingwayâ€™in gÃ¼nlerini geÃ§irdiÄŸi tropikal bÃ¶lge 30 yÄ±l iÃ§inde okyanus sularÄ± altÄ±nda kalabilir.Â DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel dalÄ±ÅŸ yerlerine, sahillerine sahip Key Westâ€™in en kalabalÄ±k caddelerinde sÄ±k sÄ±k sel baskÄ±nlarÄ± yaÅŸanmaya baÅŸladÄ± bile.
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8- Yamal YarÄ±madasÄ± - Rusya Rusyaâ€™nÄ±n en kuzeydeki noktalarÄ±ndan biri olan bÃ¶lge 1000 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir gÃ¶Ã§ebe Nenetlerâ€™e ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Donuk topraklarda, yÄ±l boyu sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda sÄ±caklÄ±klarda geyik gÃ¼ten Nenetler Ä±sÄ±nan havanÄ±n riskleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.Â
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Hava durumu her geÃ§en daha da tahmin edilemez hale geliyor. HayvanlarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± ve besin kaynaklarÄ± yok oluyor. YÃ¼z yÄ±llardÄ±r aÅŸÄ±rÄ± koÅŸullarda hayatta kalan topluluk yakÄ±n gelecekte yaÅŸamlarÄ±nÄ± idame etmekte zorluk Ã§ekmeye baÅŸlayacak.
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9- Maldivler â€“ Hint Okyanusu Â Hint Okyanusuâ€™nda binlerce ada topluluÄŸundan oluÅŸan Maldivler deniz seviyesine en yakÄ±n olan Ã¼lke.Â YÄ±l boyu 27-30 derecedeki havasÄ±, masalsÄ± koylarÄ± ve plajlarÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel yerlerinden biri olan yer birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde tamamen su altÄ±nda kalacak.
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10- Alaska - ABD Kuzey Amerikaâ€™nÄ±n hem kutup iklimine hem yoÄŸun orman Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip bÃ¶lgesiâ€¦ Tepelerindeki karlarÄ±n, denizlerindeki buzullarÄ±nÄ±n beslediÄŸi nehirler, nehirlerin beslediÄŸi ormanlarla Alaska dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel doÄŸal manzaralarÄ±na sahip yerlerinden biri.Â
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Ancak kuzey kutbuna yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± baÅŸÄ±na bela olmaya baÅŸladÄ±. HÄ±zla eriyen buzullar sahil ÅŸeritlerini sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±yor. KalÄ±cÄ± donuk topraklar Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor ve inanÄ±lmaz bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte toprak kaymalarÄ±na neden oluyor. O kadar bÃ¼yÃ¼kler ki Richter Ã¶lÃ§eÄŸinde saptanan titreÅŸimlere neden oluyorlar.
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11- Napa Vadisi - ABD Fransaâ€™daki Rhone Vadisi gibi, ABD Kaliforniyaâ€™daki napa Vadisi dÃ¼nyanÄ±n ÅŸarap Ã¼retimi merkezlerinden. Ä°lk ticari amaÃ§lÄ± Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nÄ±n 1859â€™da aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge bugÃ¼n binden fazla Ã¼retici firmaya ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.Â Â
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Ve yine Rhone Vadisi gibi ÅŸarap Ã¼retimi bir yana; sonu gelmeyen dalgalar gibi gÃ¶zÃ¼ken yeÅŸil tepeciklerden oluÅŸan bÃ¶lge inanÄ±lmaz coÄŸrafi gÃ¼zelliklere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. YÃ¼kselen sÄ±caklÄ±klar yerel bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n gÃ¼nden gÃ¼ne azalmasÄ±na, bazÄ± tÃ¼rlerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmadan Ã¶lÃ¼p gitmesine neden oluyor.
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12- Glacier National Park - ABD ABDâ€™nin Montana eyaleti ve Kanada sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±nda yer alan milli park 1 milyon dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bÃ¶lgeyi kapsÄ±yor. YÃ¼zlerce hayvan ve binlerce bitki tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapan milli parkÄ±n can damarÄ±nÄ± buzullar oluÅŸturuyor.Â Â
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TÃ¼m ekosistem Ã¼zerinde belirleyici rol oynayan buzullar Ã¼zerinde 1966â€™dan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar yapÄ±lan gÃ¶zlemlerin sunulduÄŸu raporda; parkÄ±n 39 ayrÄ± buzulunun hepsinde kÃ¼Ã§Ã¼lme olduÄŸu belirlendi. AralarÄ±nda en ciddi durumda olanÄ±ysa yÃ¼zde 85 oranÄ±nda eriyen bir buzul. Erime bu hÄ±zla devam ederse yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonunda hiÃ§ buzul kalmayacak.
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13- San Blas AdalarÄ± - Panama Panamaâ€™daki bu kÃ¼Ã§Ã¼k adalar topluluÄŸu, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde doÄŸal seviyeleri tamamen bozulmuÅŸ gelgitlerin yÃ¼kselttiÄŸi sularÄ±n zorlukla Ã¼stÃ¼nde kalÄ±yor.Â Â YaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±l iÃ§inde medcezirin yutacaÄŸÄ± adalarda yaÅŸayan yerel halkÄ±n ne yapacaÄŸÄ± bilinmiyor.
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14- Yunnan BÃ¶lgesi - Ã‡in Ã‡inâ€™in pirinÃ§ yetiÅŸtiriciliÄŸi, kabile halklarÄ±nÄ±n pazarlarda yerel yiyecekler ve el iÅŸlerini sattÄ±ÄŸÄ±, geleneksel hayat yÃ¶ntemlerinin yaÅŸanmaya devam ettiÄŸi Yunnanâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim yaÅŸanÄ±yor. Ä°nsan aktivitelerinin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi bÃ¶lgedeki doÄŸal yaÅŸamÄ±, dolayÄ±sÄ±yla da orada yaÅŸayan insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± doÄŸrudan etkiliyor.Â
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Bunun Ã¼stÃ¼ne bir de Ã‡inâ€™in Asya, Basra KÃ¶rfezi ve Avrupaâ€™yÄ± birbirine baÄŸlayacak, â€˜modern Ä°pek Yoluâ€™ olarak anÄ±lan â€˜Tek Kemer Tek Yolâ€™ projesi Yunnanâ€™Ä±n ormanlarÄ±nÄ± kesip doÄŸanÄ±n tÃ¼m dengesini bozacak.
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15- Mergui AdalarÄ± - Myanmar Myanmarâ€™daki Mergui adalar sistemi dÃ¼nyanÄ±n en bakir sualtÄ± sistemlerinden birine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. En azÄ±ndan son yÄ±llara kadar durum bÃ¶yleydi. Okyanuslardaki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n artÄ±ÅŸÄ± mercan resiflerinin hÄ±zla Ã¶lmesine neden oluyor.BÃ¶lgedeki balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n aÅŸÄ±rÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemlerle avlanmasÄ± doÄŸal yaÅŸamÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehlike oluÅŸturuyor. Mergui AdalarÄ± Ã§evresindeki aktiviteler bu yoÄŸunlukla devam ederse sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir doÄŸal yaÅŸam sona erecek.