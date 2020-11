2- Alpler

Avrupa’daki sıradağlar çok uzun süredir kayakçıların popüler adresi konumunda. Sekiz ülkeden geçen bu doğa harikası yamaçlar, tepeler, vadiler artan ortalama sıcaklıklar nedeniyle her geçen gün eriyor. Kış sporları sezonu her yıl kısalıyor. Bölgedeki tesisler artık yılın geri kalanında yapılabilecek hizmetler sunmaya, yelpazelerini genişletmeye çalışıyorlar. SPA, at biniciliği, tenis bunlardan bazıları.