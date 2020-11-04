Ancak kuzey kutbuna yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± baÅŸÄ±na bela olmaya baÅŸladÄ±. HÄ±zla eriyen buzullar sahil ÅŸeritlerini sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±yor. KalÄ±cÄ± donuk topraklar Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor ve inanÄ±lmaz bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte toprak kaymalarÄ±na neden oluyor. O kadar bÃ¼yÃ¼kler ki Richter Ã¶lÃ§eÄŸinde saptanan titreÅŸimlere neden oluyorlar.