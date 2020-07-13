Uyuz olanlar giriyordu, şimdi ise serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

Kentin denize uzaklığı yaklaşık 350 kilometre olsa da Uyuz Gölü’ne akın eden çocuk ve vatandaşlar adeta plaj havası veriyor. Şortunu giyen çocuk ve yetişkinler deniz gözlüklerini takıp, deniz simidini de alarak bu gölde hem doyasıya eğleniyor hem de serinliyor.