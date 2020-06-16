MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti! Sakinlik arayanlar burası tam size göre...
GeriSeyahat Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti! Sakinlik arayanlar burası tam size göre...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Alamy, Nurgül Büyükkalay
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 12:45,

Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti! Sakinlik arayanlar burası tam size göre...

Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle Finike Antalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle Finike Antalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Finike tarihte palmiyeli şehir olarak bilinirmiş. Finike’nin çok sevdalısı olmuş: krallar, tüccarlar, şövalyeler, korsanlar, dervişler..

3
Abone Olgoogle-news

MÖ 5.yüzyılda kurulmuş ve uzun süre Likya’nın başkenti Limyra’nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman olarak kullanılmış.

4
Abone Olgoogle-news

Ülkemizde portakal demek, Finike portakalı demek. Finike portakalı coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiş.

5
Abone Olgoogle-news

Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre Finike portakalının dünyanın en lezzetli portakalı olarak bilinen Kaliforniya portakalından daha kaliteli olduğu ortaya çıkmış. Finike gezinizde bu çekirdeksiz, sulu ve tatlı portakallardan bol bol yiyeceksiniz.

6
Abone Olgoogle-news

Finike çevresinde her mevsim gezebileceğiniz yerler var. Myra, Arykanda ve Rhodiapolis sadece yarım saat uzaklıkta.

7
Abone Olgoogle-news

Gökbük Kanyonu, Karaöz, Gelidonya Feneri, Adrasan ve Suluada, Kekova ve Kaleköy, Alacadağ Milli Parkı ise bir saatlik uzaklıkta yer alıyor.

8
Abone Olgoogle-news

Kemer-Kaş sahil yolu üzerinde yer alan bu portakal diyarına seyahatinizi planlarken gezilecek tüm bu yerleri de dikkate alın. Bence Finike artık bir uğrak yeri değil başlı başına bir destinasyon olmalı.

9
Abone Olgoogle-news

Cennetten bir köşe: Turkuaz Köy
Finike merkeze sadece 5 km. uzaklıkta yeni bir cennet köşesi keşfettim. Adı Turkuaz Köy.

10
Abone Olgoogle-news

Meşhur Finike portakalının yetiştiği bahçeler arasında ve Limyros Nehri kenarında konumlanmış doğayla baş başa bir işletme burası

11
Abone Olgoogle-news

Limyros Nehri tarihte bereketli unvanını almış, bugünlerde Gökçay olarak biliniyor. Biz bir pazar günü kahvaltıya gittik ancak bu muhteşem doğanın içinde konaklamak da mümkün.

12
Abone Olgoogle-news

Nehir kenarında ahşap bungalovlar var ve odaları harika. Aradığınız şey tam anlamıyla huzur ve dinginlik ise doğru adrestesiniz.

13
Abone Olgoogle-news

Turkuaz Köy’de tek duyacağınız şey nehrin akıntı sesine eşlik eden kuş sesleri, tek hissedeceğiniz ise portakal çiçeklerinin müthiş kokusu.

14
Abone Olgoogle-news

Portakallar çiçek açmaya başlamış, Nisan ayında da tam olarak açıyorlar.

15
Abone Olgoogle-news

Tamamı köyde yetişen ürünlerle organik bir kahvaltı sunuyorlar, burada konaklamasanız bile kahvaltı için gelip atmosferini solumalısınız.

16
Abone Olgoogle-news

Kahvaltı kişi başı 40 TL. Kahvaltı haricinde hem yöresel lezzetler hem de dünya mutfağından da yemekler bulabilirsiniz.

17
Abone Olgoogle-news

Konaklama ücreti ise gecelik iki kişi 350-400 TL arasında.

18
Abone Olgoogle-news

Turkuaz Köy’de yapacağınız çeşitli aktiviteler de var. Yemyeşil Gökçay Nehri üzerinde kano yapabilirsiniz.

19
Abone Olgoogle-news

Kano yolculuğunuz boyunca su kaplumbağaları, kuşlar ve deniz tavukları eşliğinde nefes kesici manzaralar göreceksiniz.

20
Abone Olgoogle-news

Köyde isterseniz hasat, bakım, reçel yapımı gibi faaliyetlere de katılmanız mümkün hatta traktör kullanmayı bile öğrenebilirsiniz.

21
Abone Olgoogle-news

Ayrıca tesisteki doğal havuzda yüzebilirsiniz. Huzura doyacağınız bir hafta sonu tatili geçirebilirsiniz. Dikkat edin bol oksijen başınızı döndürebilir.

22
Abone Olgoogle-news

Turkuaz Köy’ün işletmecisi Celal Bey Finike’ye gönül vermiş birisi.

23
Abone Olgoogle-news

Bu işletme Turkuaz Köy’ü değil, tüm Finike’yi kalkındırmak ve tanıtmak amaçlı diyor. İşletmede köyden gençleri çalıştırıyorlar.

24
Abone Olgoogle-news

Limyra Antik Kenti
Turkuaz Köy’de zaman geçirdikten sonra yolumuzun üzerindeki Limyra Antik Kenti’ni ziyaret ettik.

25
Abone Olgoogle-news

Antik kent, yemyeşil ağaçların ve akan suların arasında çok güzel görünüyordu. Limyra, doğal zenginliğinden dolayı geçmişte imparatorlukların göz bebeği olmuş bir antik kent

26
Abone Olgoogle-news

Antik kentte birçok kaynak suyu var. Yaz aylarında insanlar buraya piknik yapmaya ve yüzmeye geliyorlar. Limyra’nın girişi ücretsiz.

27
Abone Olgoogle-news

Limyra Antik Kenti'nde, antik tiyatro binası, Xatabura anıt mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları, Akropol ve Akrapol Kilisesi, Perikle Heronu ve surlar bulunuyor.

28
Abone Olgoogle-news

Sur duvarları içinde İmparator Augustus’un manevi oğlu Gaius Caesar’ın anıt mezarını da görmek mümkün.

29
Abone Olgoogle-news

Caesar, Kudüs’ten Roma’ya doğru ilerlerken Limyra’da hayatını kaybetmiş ve mezarı MS 4. yüzyılda inşa edilmiş.

30
Abone Olgoogle-news

Limyra nerede ve nasıl gidilir? Finike Limyra arası 7 km. Finike merkezden Antalya’nın ilçelerinden biri olan Elmalı’ya doğru giderken 6. kilometredeki Yuvalılar Köyü’nden sağ tarafa, Saklısu tarafına döndüğünüz zaman antik kente ulaşabilirsiniz.

31
Abone Olgoogle-news

Yazımızı Turkuaz Köy’ün mottosu ile bitirelim. “Gülümse, nefes al, zamanı yavaşlat”.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi