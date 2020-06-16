Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti! Sakinlik arayanlar burası tam size göre...

Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle Finike Antalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...