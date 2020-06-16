Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı cenneti! Sakinlik arayanlar burası tam size göre...
Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle FinikeAntalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...
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Dünyaca meşhur portakalı, doğası ve tarihiyle Finike Antalya’nın eşsiz ilçelerinden biri... Torosların eteğiyle Akdeniz’in arasında konumlanmış, portakal bahçeleri, tertemiz plajı ve turkuaz koylarıyla gürültüden uzak, insana huzur veren bir yer burası. Çocukluğumdan beri gelip gittiğim Finike yıllardır neredeyse hiç değişmeden sakin bir yer olarak yaşayıp gidiyor. Yalnız ilginç bir yer keşfettim Turkuaz Köy... İşte detaylar...
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Finike tarihte palmiyeli şehir olarak bilinirmiş. Finike’nin çok sevdalısı olmuş: krallar, tüccarlar, şövalyeler, korsanlar, dervişler..
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MÖ 5.yüzyılda kurulmuş ve uzun süre Likya’nın başkenti Limyra’nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman olarak kullanılmış.
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Ülkemizde portakal demek, Finike portakalı demek. Finike portakalı coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiş.
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Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre Finike portakalının dünyanın en lezzetli portakalı olarak bilinen Kaliforniya portakalından daha kaliteli olduğu ortaya çıkmış. Finike gezinizde bu çekirdeksiz, sulu ve tatlı portakallardan bol bol yiyeceksiniz.
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Finike çevresinde her mevsim gezebileceğiniz yerler var. Myra, Arykanda ve Rhodiapolis sadece yarım saat uzaklıkta.
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Gökbük Kanyonu, Karaöz, Gelidonya Feneri, Adrasan ve Suluada, Kekova ve Kaleköy, Alacadağ Milli Parkı ise bir saatlik uzaklıkta yer alıyor.
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Kemer-Kaş sahil yolu üzerinde yer alan bu portakal diyarına seyahatinizi planlarken gezilecek tüm bu yerleri de dikkate alın. Bence Finike artık bir uğrak yeri değil başlı başına bir destinasyon olmalı.
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Cennetten bir köşe: Turkuaz Köy Finike merkeze sadece 5 km. uzaklıkta yeni bir cennet köşesi keşfettim. Adı Turkuaz Köy.
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Meşhur Finike portakalının yetiştiği bahçeler arasında ve Limyros Nehri kenarında konumlanmış doğayla baş başa bir işletme burası
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Limyros Nehri tarihte bereketli unvanını almış, bugünlerde Gökçay olarak biliniyor. Biz bir pazar günü kahvaltıya gittik ancak bu muhteşem doğanın içinde konaklamak da mümkün.
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Nehir kenarında ahşap bungalovlar var ve odaları harika. Aradığınız şey tam anlamıyla huzur ve dinginlik ise doğru adrestesiniz.
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Turkuaz Köy’de tek duyacağınız şey nehrin akıntı sesine eşlik eden kuş sesleri, tek hissedeceğiniz ise portakal çiçeklerinin müthiş kokusu.
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Portakallar çiçek açmaya başlamış, Nisan ayında da tam olarak açıyorlar.
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Tamamı köyde yetişen ürünlerle organik bir kahvaltı sunuyorlar, burada konaklamasanız bile kahvaltı için gelip atmosferini solumalısınız.
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Kahvaltı kişi başı 40 TL. Kahvaltı haricinde hem yöresel lezzetler hem de dünya mutfağından da yemekler bulabilirsiniz.
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Konaklama ücreti ise gecelik iki kişi 350-400 TL arasında.
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Turkuaz Köy’de yapacağınız çeşitli aktiviteler de var. Yemyeşil Gökçay Nehri üzerinde kano yapabilirsiniz.
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Kano yolculuğunuz boyunca su kaplumbağaları, kuşlar ve deniz tavukları eşliğinde nefes kesici manzaralar göreceksiniz.
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Köyde isterseniz hasat, bakım, reçel yapımı gibi faaliyetlere de katılmanız mümkün hatta traktör kullanmayı bile öğrenebilirsiniz.
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Ayrıca tesisteki doğal havuzda yüzebilirsiniz. Huzura doyacağınız bir hafta sonu tatili geçirebilirsiniz. Dikkat edin bol oksijen başınızı döndürebilir.
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Turkuaz Köy’ün işletmecisi Celal Bey Finike’ye gönül vermiş birisi.
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Bu işletme Turkuaz Köy’ü değil, tüm Finike’yi kalkındırmak ve tanıtmak amaçlı diyor. İşletmede köyden gençleri çalıştırıyorlar.
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Limyra Antik Kenti Turkuaz Köy’de zaman geçirdikten sonra yolumuzun üzerindeki Limyra Antik Kenti’ni ziyaret ettik.
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Antik kent, yemyeşil ağaçların ve akan suların arasında çok güzel görünüyordu. Limyra, doğal zenginliğinden dolayı geçmişte imparatorlukların göz bebeği olmuş bir antik kent
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Antik kentte birçok kaynak suyu var. Yaz aylarında insanlar buraya piknik yapmaya ve yüzmeye geliyorlar. Limyra’nın girişi ücretsiz.
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Limyra Antik Kenti'nde, antik tiyatro binası, Xatabura anıt mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları, Akropol ve Akrapol Kilisesi, Perikle Heronu ve surlar bulunuyor.
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Sur duvarları içinde İmparator Augustus’un manevi oğlu Gaius Caesar’ın anıt mezarını da görmek mümkün.
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Caesar, Kudüs’ten Roma’ya doğru ilerlerken Limyra’da hayatını kaybetmiş ve mezarı MS 4. yüzyılda inşa edilmiş.
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Limyra nerede ve nasıl gidilir? Finike Limyra arası 7 km. Finike merkezden Antalya’nın ilçelerinden biri olan Elmalı’ya doğru giderken 6. kilometredeki Yuvalılar Köyü’nden sağ tarafa, Saklısu tarafına döndüğünüz zaman antik kente ulaşabilirsiniz.
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Yazımızı Turkuaz Köy’ün mottosu ile bitirelim. “Gülümse, nefes al, zamanı yavaşlat”.