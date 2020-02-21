Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 15:34,/
Türkiye'nin oksijeni en bol 10 rotası... İster doğada keşfe çıkın ister ucuza konaklayın...
Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki! İşte doğanın içinde huzur bulup kendinizi yenileyeceğiniz en güzel 10 yer...
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Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan birçok yer var. İşte tam da şu sıralar gidilecek o yerler...
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Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki! Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan birçok yer var. İşte doğanın içinde huzur bulup kendinizi yenileyeceğiniz en güzel 10 yer...
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Gastronomi ve doğa: CUNDA ADASI / BALIKESİR Tarihi Rum evleri, arnavutkaldırımlı dar sokakları, butik otelleri ve sahildeki restoranlarıyla unutulmaz bir tatil vaat ediyor Cunda...
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Cunda’nın hem yemekleri çok lezzetli, hem de doğası harika... Eski ile yeni arasında gidip geleceğiniz harika bir cennet…
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Antik şehrin içinde: ASSOS / ÇANAKKALE Troas bölgesinin güney kıyısındaki bir tepeye MÖ 900’de kurulan Assos (Behramkale) bugün antik şehir kalıntısı içinde yaşıyor.
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Balıkçıları, asırlar öncesinden kalma antik sütunları, cennet koyları ve karşıdaki Midilli Adası’nın manzarasıyla baharda bambaşka bir kimliğe bürünüyor.
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Zeytin ağaçlarıyla çevrili: ADATEPE / ÇANAKKALE Çam ormanının eteklerinde, zeytin ağaçları ile bezeli, tüm haneleri Selçuklu, Osmanlı ve Rum taş mimarisi özellikleri taşıyan, girişindeki vadide Zeus Altarı’nın olduğu 208 haneli bir Ege köyü düşünün.
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Butik otelleri romantizm için harika. Zeytinyağı almadan sakın dönmeyin.
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Dağların tepesindeki güzel: ŞİRİNCE / İZMİR İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Yeşillikler içindeki kasaba, üzüm bağları ve zeytinleriyle ünlü 1800 haneli eski bir Rum kasabası... Köyün en büyük özelliği hiçbir evin birbirinin manzarasını kapatmaması! Kasabanın meydanında bir çarşısı mevcut.
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Burada el işçiliğinin bin bir çeşidini bulabiliyorsunuz. Ev yapımı meyveli şarapları ise dillere destan… Butik otellerde doğa dokusu hiç bozulmamış ve kendi yetiştirdikleri ürünlerle size muazzam bir kahvaltı sunuyorlar. Burada her şeyin bir reçeli olduğunu da öğreneceksiniz. Şu sıralar Şirince’yi mutlaka listenize eklemelisiniz…
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Otantik doku: CUMALIKIZIK / BURSA Uludağ’ın kuzey yamacındaki yerleşim el değmemiş ve otantik yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
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Film, dizi ve kliplerden aslında burayı tanıyorsunuz. 250 civarında rengârenk Türk köy evi, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar ve köy kahvaltısı sizi bekliyor.
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Ayrılmak istemeyeceksiniz: ESKİ FOÇA / İZMİR Türklerin ve Rumların yüzyıllar boyunca bir arada barış içinde yaşadığı kasabaya adım atınca ayrılmak istemeyeceksiniz. 2 bin yıllık geçmişi, cumbalı taş evleri, ağlarını onaran balıkçıları ve lezzetli mutfağıyla Ege’nin kıyısında uzanıyor.
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Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor.
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Geçmişe yolculuk: SAFRANBOLU / KARABÜK Tarihi, atmosferi, Türk ev mimarisinin en iyi örneklerinin korunduğu ahşap konakları, çarşısı, kültürü, mağaraları ve kanyonlarıyla kendinizi 17 yy’daymış gibi hissedeceksiniz.UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki ilçede lokumun ve kuyu kebabı nın tadına mutlaka bakın.
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Güneşin en güzel doğuşu: KAPADOKYA / NEVŞEHİR Güne, doğa mucizesi peribacalarının üzerinde süzülen bir balonun içinde başlamaktan daha romantik bir şey olabilir mi?
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Bir de el ele tutuşup güneşin doğuşunu izlemek. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da trekking, bisiklet ve at safari de yapabilirsiniz.
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Huzur dolu: AMASRA / BARTIN Karadeniz’in tarihi liman şehri Amasra, şu sıralar huzur dolu bir tatil vaat ediyor. 3 bin yıllık tarihiyle ikiz limanı, plajı, manzaranın tadını çıkaracağınız kalesi, ‘Çekiciler Çarşısı’, Göldere Şelalesi ve etkileyici sarkıtlara sahip Gürcüoluk Mağarası’nı mutlaka gezin.
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Baharın en güzel adresi: KAŞ / ANTALYA Hem deniz suyu hem de hava şu sıralar sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı. Deniz ise en güzel haline bürünmüş. Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kaş’ta her bütçeye uygun konaklama seçenekleri var. Şu an yaz mevsiminde uygulanan fiyatların yarısına otel bulabiliyorsunuz.Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini