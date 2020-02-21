Türkiye'nin oksijeni en bol 10 rotası... İster doğada keşfe çıkın ister ucuza konaklayın...

Dağların tepesindeki güzel: ŞİRİNCE / İZMİR

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin bir kasaba Şirince. Ulaşımı gayet kolay ve yaz, kış ziyaretinize açık. Bilinen en eski adı Kırkınca. Efsaneye göre kendini dağlara vuran kırk kişi nedeniyle almış bu ismi. Ancak daha sonra Şirince adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Yeşillikler içindeki kasaba, üzüm bağları ve zeytinleriyle ünlü 1800 haneli eski bir Rum kasabası... Köyün en büyük özelliği hiçbir evin birbirinin manzarasını kapatmaması! Kasabanın meydanında bir çarşısı mevcut.