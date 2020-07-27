Türkiye'nin en kuzeyinde saklı bir koy: Hamsilos

Bizim çocukluğumuzda köfteleri yediğimiz, denize gittiğimiz, annelerimizin el işi yaptığı Sinop’un bir nefes alanı. İki yer vardı, birisi Hamsilos, diğeri bahçeler dediğimiz yer. Biz buralarda büyüdük. Sinop’un aidiyeti olduğu yerler. Tabii, son yıllarda Sinop bize bırakılamayacak kadar güzel bir yer oldu. Dışarıdan gelen birçok insan da buraları keşfetti. Özellikle komşu illerden; Kastamonu, Samsun gibi bölgelere ait plakalı çok sayıda aracın gelip kamp yaptığı, dinlendiği, denize girdiği alanlar.