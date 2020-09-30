Türkiye'nin en huzurlu 5 adresi! Ne trafik var ne de gürültü...

Sazova (Bilim, sanat ve kültür parkı): Eskişehir’in en güzel, en keyifli yeri. 400 bin metrekarelik alanda Esminyatürk, hayvanat bahçesi, Masal Şatosu, Korsan Gemisi, yapay gölet, Eti Sualtı Dünyası, Bilim ve Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Türk Dünyası Bilim-Kültür Merkezi ve amfi tiyatro yer alıyor. İçinde yapabileceğiniz pek çok aktivite bulunuyor.