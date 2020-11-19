Türkiye'nin en güzel köyleri! Hepsi birer tablo gibi, çoğunu ilk kez duyacaksınız...

Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: Uçhisar köyü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi her mevsim popüler… Peki nereye gitmeli? Bölgede Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel köyü. Köyün en tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunuyor. Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer. Kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller de var. Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da bulunuyor. Kalenin zirvesi Kapadokya bölgesinin seyir noktası... Uçhisar Köyü kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havası ile ziyaret edenleri büyüleyici güzellikte.