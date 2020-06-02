Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 14:52,
Türkiye'nin en güzel 'glamping' adresleri! İster çadırınızı kurun ister karavanda konaklayın...
Doğayla iç içe ve huzur dolu bir kamp tatili hayal edin, buna bir de lüks ve konforu ekleyin. Her şeyden uzaklaşıp yeşilin ortasında sakin günler geçirmek istiyor ama konforunuzdan da vazgeçemiyorsanız ‘glamping’ tam size göre...
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Bu hizmeti veren tesis sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. İşte Türkiye'deki en güzel adresler...
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Dünya giderek küçülüp her yer ulaşılabilir hale geldiğinden beri, insanlar yeni ve farklı seyahat deneyimleri peşinde. Giderek popülerleşen ‘glamping’ de bu yeniliklerden biri.
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İngilizce iki kelimenin, glamour ve camping’in birleşiminden oluşuyor. ‘Glamour’ cazibe, göz kamaştırıcılık, ‘camping’ ise kamp yapmak demek. Bu bir tatil anlayışı haline geldiğinde lüksten ve stilden vazgeçmeden kamp yapmak anlamına geliyor.
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Beş yıldızlı otellerden sıkılan Avrupalı gezginlerin ortaya çıkardığı bir konsept. Hem doğanın muhteşem köşelerini tecrübe ediyor hem de konforunuzdan taviz vermiyorsunuz.
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Doğada olmayı seven ancak çadırda yerde uyumayı ya da soğuk bir gölde temizliği tercih etmeyip, yumuşak ve rahat yataklarında uyumak isteyenler için bir seçenek olarak ön plana çıkmış.
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Kampın dezavantajlarını ortada kaldıran bir akım diyebiliriz. Peki normal kaptan farkı ne? Saatlerce uğraşıp kurduğunuz çadırın aksine konforlu karavanlar, ağaç evler ya da lüks çadırlarda kalıyorsunuz.
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Glamping denince akla gelen ilk imgelerden biri, lotus çiçeği şeklindeki çadırlar.
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Dileyen tesisin içine çadır da kurabiliyor. Tesislerde yemek, banyo, temiz havlu hizmeti bulunuyor. Bazıları doğa sporları imkânı da sağlıyor.
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Türkiye’de de glamping hizmeti veren yerler var. İşte bunlardan bazıları:
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Kocabahçe Glamping, Bozburun Dirsekbükü Koyu’nun hemen arkasında. Ulaşım Germe Koyu’ndan kalkan özel takalarla, yani denizyoluyla yapılıyor. Konaklama için farklı bütçelere ve deneyimlere özel seçenekler var.
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Kamp çadırı, lotus çadır, glamping lüks çadır, bungalov ya da suit bungalov seçebilir veya kendi çadırınızı getirip kurabilirsiniz.
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Mona Camp, Sığacık Sahile, merkeze ve Teos Antik Kenti’ne yürüme mesafesinde. Mandalina ve zeytin ağaçları arasındaki alanda otel odası şeklinde tasarlanmış altı çadır bulunuyor. Fotoğraf: Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Her üç çadır için ortak bir duş/WC karavanı var. Kendi yiyeceklerinizi hazırlayıp mangal yakabileceğiniz bir alan, ayrıca bir kafe bulunuyor. Fotoğraf: Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Avalon Steppes Glamping Holidays, Fethiye Bir yanda Fethiye’nin eşsiz manzarası, diğer yanda da Kayaköy’ün tarihi dokusu. Tesiste mutfak ve banyo ortak kullanıma açık.
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Yıldız Sarayı, Buckingham Sarayı, Kensington Sarayı ve Topkapı Sarayı adı verilen odalarda konaklayabilirsiniz.
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Club Amazon, Datça Bördübet bölgesinin en sakin koylarından birinin yakınında, ormanın içinde... Butik Van, Çingene Arabası, Taş Oda, Mini Bungalov, Teras Oda veya Küp Oda adı verilen odalarda konaklayabilir; dereden kano ile plaja ulaşmanın keyfini yaşayabilirsiniz.
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Tesiste bir yüzme havuzu, akşam yemeğinden sonra kurulan mütevazı bir açıkhava sineması da bulunuyor. Çevre koylara tekne gezileri, gece piknikleri düzenleniyor.
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Kozluyalı Glamping, Çanakkale Kaz Dağları’nın Edremit Körfezi‘ne bakan yamaçlarında kurulmuş, Assos yakınlarındaki Kozlu Köyü, yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir yerleşim merkezi.
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Kozluhan da taş evlerde kurulu, 14 odalı bir tesis. Özel plajı Kozluyalı, zeytin ağaçlarının Ege’nin sularıyla buluştuğu yerde. 13 metrekarelik ‘glamping’ çadırları bu plajda bulunuyor.
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Aylak Yaşam Kampı, Antalya Çıralı’nın tenha bir bölgesinde yer alan Aylak Yaşam Kamp, sahile 200 metre mesafede. Tesiste çadır, oda çadır, köşk ve karavan konaklaması hizmeti sunuluyor. Dilerseniz kendi çadırınızı da kurabiliyorsunuz.
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Duş ve tuvaletler ortak. Yemek içinse küçük bir barı var. Asırlık çınar ve defne ağaçlarının gölgesinde serinleyebilir, Çıralı ve Yanartaş’ı gezebilir, Likya Yolu’nda yürüyebilir ve tekne turu yapabilirsiniz.