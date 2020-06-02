Seyahat Dila ÖZDOĞAN | Fotoğraflar: Deniz Tarhan (Hürriyet Seyahat Gezgini ), Otellerin resmi web sitesi Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 14:52 , 02 Haziran 2020 - 14:55

Türkiye'nin en güzel 'glamping' adresleri! İster çadırınızı kurun ister karavanda konaklayın...

Doğayla iç içe ve huzur dolu bir kamp tatili hayal edin, buna bir de lüks ve konforu ekleyin. Her şeyden uzaklaşıp yeşilin ortasında sakin günler geçirmek istiyor ama konforunuzdan da vazgeçemiyorsanız ‘glamping’ tam size göre...