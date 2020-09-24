Türkiye'nin doğal havuz cenneti! Bu ilçedeki güzellikler sizi çok şaşırtacak...
Antalya’nın doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası, Kral koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Antalya’nın doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası, Kral koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
2
Abone Ol
Kentin 180 kilometre doğusunda yer alan ve sessiz cennet olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesi, muz üretiminin, örtüaltı tarımın yanı sıra eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.
3
Abone Ol
Birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği, her türlü sebzenin üretildiği ilçe, deniz kıyısındaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası ve bakir koylarıyla adeta görenleri büyülüyor.
4
Abone Ol
Antik kentin hemen kıyısında, deniz kenarındaki tepelikte Güney Kalesi, kalenin sağında ise bakir Kral Koyu bulunuyor.
5
Abone Ol
‘Delik Deniz’ olarak da bilinen Kral Koyu'na balıkçı tekneleri mağaradan geçerek ulaşıyor.
6
Abone Ol
Teknelerin giriş yapabileceği büyüklükte bir mağara girişi olan koy, geniş bir havuz görünümünde.
7
Abone Ol
Etrafını çevreleyen muz bahçelerinin arasındaki patikadan ancak yürüyerek inilebiliyor.
8
Abone Ol
Koyun olduğu bölgede hiçbir tesis olmamasına rağmen her yıl 5 bin turist ziyaret ediyor.
9
Abone Ol
Koya tekne turları da düzenleniyor. Turistik tesislerin yapılmasıyla Gazipaşa, bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor.
10
Abone Ol
Doğal havuzlar Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, denizin içindeki doğal havuzlarıyla ilgi topluyor.
11
Abone Ol
Halk arasında ‘yalı taşı’ olarak adlandırılan kayaların şekillendirildiği koyun denizi için en güzel zamanları, Mayıs, Haziran ve Eylül ayları olarak biliniyor.
12
Abone Ol
Tüm plajların kumluk olduğu bölgede, yaklaşık 2 km uzunluğundaki Koru Plajı yaklaşık 150 metrelik bir genişliğe de sahip.
13
Abone Ol
Caretta Caretta’ların doğal koruma ve yumurtlama alanı olan sahil, gelenlere oldukça keyifli kareler sunuyor.
14
Abone Ol
Çevresinde çok sayıda gezilecek alan ve tarihi ortaçağa ait bir kale bulunan koy, izlenilebilecek en güzel gün batımı manzarasını da sunuyor.
15
Abone Ol
Gazipaşa’nın muhteşem köşeleri arasındaki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu’nda ilginç oluşumlu kayalar ve birbirinden güzel havuzlarda vakit geçirmek tatilinizin en unutulmaz anlarını yaşatacak sizlere.
16
Abone Ol
Bu koyun tadını en iyi mayıs, haziran ve eylül aylarında çıkarırsınız.
17
Abone Ol
Özellikle sabah saatlerinde berraklığıyla göz doldurur. Kendinizi bir akvaryumda hissedersiniz.
18
Abone Ol
Koru sahili aynı zamanda caretta carettaların yumurtalama alanı… Koydaki havuzlar çok sığ görünse de yüzdükçe derinliği hızlı bir şekilde artar.
19
Abone Ol
Gazipaşa’daki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, kesinlikle keşfetmeniz gereken bir nokta.
20
Abone Ol
“Burası harika” Tavsiye üzerine Gazipaşa'ya ilk defa geldiğini belirten Halil Erkul, "Ankara’dan geliyoruz. Daha önce kayınbiraderim gelmiş bizlere tavsiye etti.
21
Abone Ol
Şu anda ilk karşılaştığımız koydayız. Güzel çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Bakalım gezip göreceğiz.
22
Abone Ol
Çok sakin bir yer kalabalığı yok. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." Tatilci Murat Ersoy da şöyle konuştu:
23
Abone Ol
"Tatilimiz çok güzel geçiyor eniştemizle beraber hem maça geldik hem de bu güzel yere gelmişken tatil yapacağız.
24
Abone Ol
Bir arkadaşımız tavsiye etti burası harika. Başka bir gezegene gelmiş gibiyiz. Daha geleli yarım saat oldu ama hayran kaldık. Tekrar tekrar geleceğiz. Çok bakir bir yer. Ama eksiği var buraya gelirken yön tabelası yoktu.