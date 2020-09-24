MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin doğal havuz cenneti! Bu ilçedeki güzellikler sizi çok şaşırtacak...
GeriSeyahat Türkiye'nin doğal havuz cenneti! Bu ilçedeki güzellikler sizi çok şaşırtacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 12:55 | 

Türkiye'nin doğal havuz cenneti! Bu ilçedeki güzellikler sizi çok şaşırtacak...

Antalya’nın doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası, Kral koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası, Kral koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Kentin 180 kilometre doğusunda yer alan ve sessiz cennet olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesi, muz üretiminin, örtüaltı tarımın yanı sıra eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

3
Abone Olgoogle-news

Birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği, her türlü sebzenin üretildiği ilçe, deniz kıyısındaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası ve bakir koylarıyla adeta görenleri büyülüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Antik kentin hemen kıyısında, deniz kenarındaki tepelikte Güney Kalesi, kalenin sağında ise bakir Kral Koyu bulunuyor.

5
Abone Olgoogle-news

‘Delik Deniz’ olarak da bilinen Kral Koyu'na balıkçı tekneleri mağaradan geçerek ulaşıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Teknelerin giriş yapabileceği büyüklükte bir mağara girişi olan koy, geniş bir havuz görünümünde.

7
Abone Olgoogle-news

Etrafını çevreleyen muz bahçelerinin arasındaki patikadan ancak yürüyerek inilebiliyor.

8
Abone Olgoogle-news

Koyun olduğu bölgede hiçbir tesis olmamasına rağmen her yıl 5 bin turist ziyaret ediyor.

9
Abone Olgoogle-news

Koya tekne turları da düzenleniyor. Turistik tesislerin yapılmasıyla Gazipaşa, bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor.

10
Abone Olgoogle-news

Doğal havuzlar
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, denizin içindeki doğal havuzlarıyla ilgi topluyor.

11
Abone Olgoogle-news

Halk arasında ‘yalı taşı’ olarak adlandırılan kayaların şekillendirildiği koyun denizi için en güzel zamanları, Mayıs, Haziran ve Eylül ayları olarak biliniyor.

12
Abone Olgoogle-news

Tüm plajların kumluk olduğu bölgede, yaklaşık 2 km uzunluğundaki Koru Plajı yaklaşık 150 metrelik bir genişliğe de sahip.

13
Abone Olgoogle-news

Caretta Caretta’ların doğal koruma ve yumurtlama alanı olan sahil, gelenlere oldukça keyifli kareler sunuyor.

14
Abone Olgoogle-news

Çevresinde çok sayıda gezilecek alan ve tarihi ortaçağa ait bir kale bulunan koy, izlenilebilecek en güzel gün batımı manzarasını da sunuyor.

15
Abone Olgoogle-news

Gazipaşa’nın muhteşem köşeleri arasındaki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu’nda ilginç oluşumlu kayalar ve birbirinden güzel havuzlarda vakit geçirmek tatilinizin en unutulmaz anlarını yaşatacak sizlere.

16
Abone Olgoogle-news

Bu koyun tadını en iyi mayıs, haziran ve eylül aylarında çıkarırsınız.

17
Abone Olgoogle-news

Özellikle sabah saatlerinde berraklığıyla göz doldurur. Kendinizi bir akvaryumda hissedersiniz.

18
Abone Olgoogle-news

Koru sahili aynı zamanda caretta carettaların yumurtalama alanı… Koydaki havuzlar çok sığ görünse de yüzdükçe derinliği hızlı bir şekilde artar.

19
Abone Olgoogle-news

Gazipaşa’daki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, kesinlikle keşfetmeniz gereken bir nokta.

20
Abone Olgoogle-news

“Burası harika”
Tavsiye üzerine Gazipaşa'ya ilk defa geldiğini belirten Halil Erkul, "Ankara’dan geliyoruz. Daha önce kayınbiraderim gelmiş bizlere tavsiye etti.

21
Abone Olgoogle-news

Şu anda ilk karşılaştığımız koydayız. Güzel çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Bakalım gezip göreceğiz.

22
Abone Olgoogle-news

Çok sakin bir yer kalabalığı yok. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." Tatilci Murat Ersoy da şöyle konuştu:

23
Abone Olgoogle-news

"Tatilimiz çok güzel geçiyor eniştemizle beraber hem maça geldik hem de bu güzel yere gelmişken tatil yapacağız.

24
Abone Olgoogle-news

Bir arkadaşımız tavsiye etti burası harika. Başka bir gezegene gelmiş gibiyiz. Daha geleli yarım saat oldu ama hayran kaldık. Tekrar tekrar geleceğiz. Çok bakir bir yer. Ama eksiği var buraya gelirken yön tabelası yoktu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi