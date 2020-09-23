Türkiye'de sonbahar burada bir başka güzel

Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı. Deniz ise en güzel haline bürünmüş. Kaş sokaklarını süsleyen muhteşem begonviller henüz solmadan Kaş’ı yaşamanın şimdi tam zamanı…