Türkiye'de soğuk havalarda keyif veren rotalar... Hepsi birbirinden güzel

SAPANCA Şehirden kaçış rotaları listelerinin başında gelen Sapanca bahar ve yaz aylarında oldukça kalabalık bir destinasyon oluyor. Eğer bu doğa harikasının tadını sakince çıkarmak isterseniz tam da bu zamanlarda gitmeyi deneyin. Tabi şu sıralar hafta sonu kısıtlamalarından dolayı cumartesi ya da pazar günleri günübirlik gitmek imkansız. Yalnız hafta içi bir boşluk yaratabilirseniz, biraz olsun temiz bir hava almak size iyi gelecektir.