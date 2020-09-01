Toroslar'ın cezbeden güzelliği: Sunturas Şelalesi

Güzel bir manzarada vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirten Zeytin, "Havası çok güzel. Çok serin bölge. Burayı çok beğendim. Benim favori yerlerimden biri ve her zaman gelirim. İlk kez sosyal medyada görmüştüm. Gelmek istedim ve sürekli gelmeye başladım. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin gelip görmesi gerekir diye düşünüyorum. Buraya saklı bir cennet diyebiliriz." diye konuştu.