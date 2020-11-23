Tohma Kanyonu'nda tabloları aratmayan manzaralar

Sonbaharın daha huzurlu bir mevsim olduğunu belirten Sülü, şöyle devam etti:"Tohma Kanyonu, tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyici bir yer. Sonbaharın vermiş olduğu müthiş bir ahenk var. Yeşilin ve sarının tüm tonlarını burada görebiliyoruz. Büyülenmemek ve etkilenmemek gerçekten elde değil. Kanyon içerisindeki doğa gerçekten eşsiz. Burası adeta 'cennetten bir köşe' diyebiliriz. Burayı hiç görmeyenler çok şey kaçırıyor. Biz fotoğraf çekmek için yerlere yattık. O kadar temiz ve bakımlı. Kanyon, anlatılmayıp görülmesi gereken eşsiz bir yer.