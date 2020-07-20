Terörden temizlenen Tunceli'de zipline ve raftinge yoğun ilgi

"Geçen yıl yaklaşık 10 bin kişiye rafting hizmeti verdik" Kentin birkaç yıldır rafting sporuyla markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:"Doğa sporlarına ilk olarak 2006 yılında başladığımızda insanlara hayal geliyordu ve bizlerle dalga geçiyorlardı. Çünkü o zamanlar sezonda 10-20 kişi rafting yapıyordu. Bugün ise artık bu sayı on binleri buldu. Özellikle geçen yıl bir patlama yaşadık. yaklaşık 10 bin kişiye rafting hizmeti verdik. Munzur Çayı Türkiye'nin 36 kilometre ile 5-6 saat rafting yapacağınız en uzun parkuruna sahip. Burada bölgeden gelen tur firmaları daha çok kısa parkurları tercih ediyor. Ona rağmen insanlar burada adrenalin dolu vakit geçirebiliyor. Parkurlarımız Türkiye'de birçok parkurla yarışabilecek parkurlardır."Arslan, bölgenin milli park olması, bitki ile hayvan popülasyonunu bünyesinde barındırmasının insanları cezbettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Misafirlerimiz, kara yolundan giderken göremedikleri her şeyi sudan botlarla giderken görebiliyor. Rafting turlarımızda ziyaretçilerimize mutlaka yaban keçilerini denk geliyor. Aslında bu sezon özellikle koronavirüs nedeniyle sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk ancak geldiğimiz nokta Munzur Vadisi ziyaretçi anlamında hiçbir şey kaybetmemiş. Gurur duyarak söylediğim bir şey var Antalya'dan daha fazla insan burada rafting yaptı. Yaz aylarının başlaması ile bölgedeki oteller tam kapasiteli ancak pandemi kurallarına uyarak çalışıyor."