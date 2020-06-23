Terörden temizlendi! Şimdi ise çok farklı bir şeyle gündemde...

Bu yüksek dağ silsilesinde Türkiye'de ilk 10'a girecek en az 5-6 zirvenin olduğunu biliyoruz. Buranın ekoturizme oldukça uygun bir coğrafyası var. Bölge insanının yanı sıra birçok ilden doğaseverler de buraya ilgi gösteriyor. Burası Alp ve Himalayaların gerisinde bir yer değil, çok özel bir bölge."