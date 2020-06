Seyahat Hürriyet Seyahat Özel / Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Seyahat Gezginleri Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 11:15 , 29 Haziran 2020 - 11:19

'Temmuz'da gidilmesi gereken en güzel 5 adres... Uzman isimler seçti, hem sessiz sakin hem de cep yakmıyor

2020 için umutla dolmuştuk, her şeyin iyi olacağı bir yıl dilemiştik ama ne yazık ki koronavirüs salgınından dolayı belki de bu zamana kadar yaşadığımız en kötü günleri yaşadık. Salgın tam olarak hayatımızdan çıkmasa da yavaş yavaş tedbirlerle eskiye dönüyoruz. Çok yorulduk, çok yıprandık ve biraz olsun her şeyi unutup kendimize gelmemiz için güzel bir tatile ihtiyacımız var. Tatil her mevsimde güzel ama biz sizin için temmuz ayında gidilecek yerleri listeledik. İşte uzman isimlerin kaleminden doğayla iç içe ve pek fazla cep yakmayan adresler…