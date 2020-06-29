Hürriyet Seyahat Özel / Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Seyahat Gezginleri
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 11:15,
'Temmuz'da gidilmesi gereken en güzel 5 adres... Uzman isimler seçti, hem sessiz sakin hem de cep yakmıyor
2020 için umutla dolmuştuk, her şeyin iyi olacağı bir yıl dilemiştik ama ne yazık ki koronavirüs salgınından dolayı belki de bu zamana kadar yaşadığımız en kötü günleri yaşadık. Salgın tam olarak hayatımızdan çıkmasa da yavaş yavaş tedbirlerle eskiye dönüyoruz. Çok yorulduk, çok yıprandık ve biraz olsun her şeyi unutup kendimize gelmemiz için güzel bir tatile ihtiyacımız var. Tatil her mevsimde güzel ama biz sizin için temmuz ayında gidilecek yerleri listeledik. İşte uzman isimlerin kaleminden doğayla iç içe ve pek fazla cep yakmayan adresler…
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İnternet sitemizde yazan beş gezgin yazarımıza ‘Temmuz ayında nereye gitmeli, neler yapmalı?’ diye sorduk. Beşinden de oldukça güzel, eğlenceli ve bütçeyi pek sarsmayacak öneriler geldi. İşte temmuzda mutlaka gitmeniz gereken beş yer...
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BAHAR GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar Sakin ve güzel: Gökçeada Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres… Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil. Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir.
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Antik Yunan’a kadar uzanan tarihiyle, Homeros'un İlyada destanında Deniz Tanrısı Poseidon'un adası olarak anlatılmış Gökçeada… Bu huzurun merkezine Saros’daki Kabatepe feribotuyla geçiliyor. Hafta sonu veya özel bir günde gittiyseniz feribotta inanılmaz bir kuyruk oluyor.
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Adada tarihi köylerin yanında denize girebileceğiniz çok güzel plajlar da var. Kendinizi ada sahillerinden Ege'nin masmavi sularına atmak istediğinizde Aydıncık adıyla da bilinen Kefaloz Plajı'na veya adanın en batısında yer alan Gizli Liman'a yolunuzu düşürebilirsiniz. Aynı zamanda adanın en güzel plajları arasında sayılan Aydıncık Plajı hemen yanında bulunan çamur banyosuyla biliniyor.
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Sörfe merakınız varsa, Kefaloz'da rüzgar sörfü eğitimi alarak kendinizi burada rüzgara teslim etme şansınız da var.
OĞULCAN TATAR / Instagram: @ogulcantatar Davetkar Bozcaada’yla tanışma vakti Renkli dar sokakları, berrak plajları, mutlu sokak hayvanları ve gastronomisiyle kendine aşık eden Bozcaada adeta bir cennet.
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Bozcaada’da neler yapmalı? Hiçbir tesisin bulunmadığı, insanın doğayla baş başa kalıp gün batımını izlediği bu doğa harikası yerde mutlaka bir akşam geçirmelisiniz. Gün batımına dalga seslerinin eşlik ettiği, Bozcaada gezginlerinin kamp sandalyelerine oturup ada merkezinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle keyfine keyif kattığı bu ortam gerçekten muhteşem. Bozcaada’nın serin denizine girmeseniz bile bu berrak sulara mutlaka gitmelisiniz.
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Ayazma plajı başta olmak üzere Akvaryum koyu, Habbale, Sulubahçe ve benzeri birçok plajı bulunan adada çoğu zaman rüzgar estiği için esen rüzgarın tipine göre (Lodos ya da Poyraz) plajınızı seçebilirsiniz, Böylelikle rüzgardan pek de etkilenmeden deniz keyfinizi yapabilirsiniz.
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EBRU AYKUT ÖZTÜRK / Instagram: @renklirotalar Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü Artık yaz tam olarak başladı. Türkiye’nin sahilleri mükemmel ama özellikle bir nokta var ki, buraya Türkiye’nin Maldivler’i deniyor.
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Salda Gölü, çok farklı bir deneyim sunuyor çünkü burası dünyada mars özelliği gösteren iki yerden biri... Akdeniz’de göller bölgesi içinde, Burdur’un yeşilova ilçesine 4 km uzaklıkta ormanlarla çevrili muhteşem bir doğanın ortasında yer alıyor. Özellikle suyun temizliği, turkuaz rengi ve kumun beyaz rengi ile Türkiye’nin Maldivleri benzetmesini fazlasıyla hak ediyor. Mutlaka bu gözlerinizi kamaştıran masmavi sularda yüzmelisiniz.
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Bilim insanlarınca göl suyunun birçok cilt hastalığına özellikle de sivilcelere iyi geldiği ispatlanmış. Tam da bu sebeple gölün dibinden kova kova evlerine kil taşıyan insanlar görürseniz şaşırmayın.
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Siz de göl kenarında oluşmuş kil havuzlarına kendinizi atın mutlaka çamurlara bulanın. Özellikle hafta sonu yöre halkı da serinlemek için Salda Gölü’nün plajlarına akın ettiğinden gezinizi hafta içine getirirseniz çok daha keyifli geçecektir.
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NURGÜL BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay Akdeniz’in portakal kokulu güzeli Çıralı Bir tarafı efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafı hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş’la çevrili, Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri Çıralı.
Portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanıp organik bir kahvaltıyla güne başlamak, küçük beyaz çakıl taşlarıyla kaplı kumsalında denizin ve güneşin keyfini sürmek, hamağınızda uzanıp cırcır böcekleri eşliğinde yıldızları izlemek ve derdi tasayı geride bırakmak istiyorsanız eşsiz güzelliği ile Çıralı’yı mutlaka görmelisiniz.
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Çıralı’ya nasıl gidilir? Çıralı Antalya merkeze 84 km Kemer ilçesine ise 40 km uzaklıkta. Eğer aracınız yoksa Antalya otogarından Kumluca istikametine giden otobüslere binip Çıralı kavşağında inebilirsiniz. Buradan Çıralı dolmuşlarını kullanarak Çıralı'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Antalya havaalanından Antalya otogarına otobüsle ya da tramvayla ulaşabilirsiniz.
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Çıralı’da nerede kalınır? Beş yıldızlı her şey dahil otellerin kalabalığından uzak yemyeşil bahçelerin arasında sadece kuş sesleriyle uyanmanın ayrıcalığını yaşamaya hazırlanın. Çıralı’da öyle büyük oteller yok. Bölgenin muhteşem doğasının içerisinde çok sayıda bungalov, butik otel ve pansiyon var. Ayrıca çadır ve kamping hizmetleri de mevcut. Geceliği iki kişi 100 TL’ye bir pansiyonda da kalabilirsiniz, 350 TL’ye bir bungalovda da.
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Gezilecek yerler Çıralı'da tüm şezlonglar ve otopark ücretsiz. Çıralı’da tekne ile Ceneviz koyuna doğru bir yolculuğa çıkabilir, merkezine yarım saat uzaklıktaki sessizliği, sakinliği ve dinginliği ile Akdeniz’in bir diğer güzeli Adrasan’ı görebilirsiniz.
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Çıralı tatilinin olmazsa olmazı ise Yanartaş. Yürüyerek yaklaşık yarım saatte Yanartaş Mesire Alanı’na ulaşılıyor. Buradan da 30-40 dakikalık bir yürüyüşle tepeye çıkılıyor. Yürüyüş biraz yorucu ancak karşınıza çıkan büyüleyici manzara buna fazlasıyla değer. Aracınız varsa Kemer’e bağlı Phaselis Antik Kenti’ni gezip tarihi kalıntılar arasındaki berrak denizinde yüzebilirsiniz.
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ECEM HEPÇİÇEKLİ / Instagram: @ecemhep Sıcacık deniziyle Akdeniz'in gözdesi: İztuzu Plajı ve Dalyan Her yıl, temmuz-ağustos aylarında "Gitmezsem aklımda kalır" dediğim yerlerin başında İztuzu Plajı ve Dalyan geliyor. Kaya mezarları manzarasına karşı kahvaltı etmek, İztuzu'nun sıcacık ve tertemiz suyunda yüzmek, caretta carettaların yaşam alanında olmanın verdiği o tatlı his ve tatilin sonunda tüm bu ambiyansın üzerimizde bıraktığı huzur; bu rotayı hemen hayata geçirmek için oldukça yeterli!
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Dalyan, Muğla ilinin Ortaca ilçesinde yer alan, turistik bir belde. Kuzeydeki Köyceğiz Gölü'nün Akdeniz'e açılmasını sağlayan kanalın tam üstünde Dalyan deltası.
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İztuzu Plajı ise deltanın Akdeniz'e tam açıldığı noktada, bir tarafı sazlık, bir tarafı incecik kum olan, müthiş bir doğal alan. Hedef İztuzu olunca, konaklanabilecek en güzel yer Dalyan oluyor.
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Yemyeşil dağ yolundan geçerek ulaşabileceğiniz masmavi bir deniz, kumsal ve Dalyan yöresinin hiç kesilmeyen tatlı esintisi; yani bir yaz tatilinden beklenebilecek neredeyse her şey burada. Hem bozulmamış bir doğal alan olarak dünyaca tanınan hem de nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvası olan İztuzu, kalabalıktan dolup taştığı dönemlerde bile huzurlu havasını korumayı başarıyor. Buraya gelen herkes, ambiyansı bozmamaya özen gösteriyormuş gibi geliyor bana. Caretta carettaların dünyada yaşayabildiği son noktalardan biri olan İztuzu Plajı'nda, pek çok şey onlara göre planlanmış durumda. Doğal yaşama saygılı bir anlayış benimsenmiş durumda olduğundan, dev bir plaj organizasyonu yerine daha mütevazı bir tesis turistlere hizmet veriyor.