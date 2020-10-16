Tekirdağ, normalleşme sürecinde sakinlik arayanların uğrak yeri oldu

Kamp, karavan ve yamaç paraşütü imkanları dolayısıyla çok sayıda kişinin kente geldiğini anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:"Türkiye'nin en güzel bağ rotalarından birisi de Tekirdağ'da bulunmakta. Bu da vatandaşların ilgisini çekiyor. Tüm bu özellikleri bir bütün olarak düşündüğünüzde, sevimli, misafirperver insanların olduğu Tekirdağ çok sayıda turisti ağırlamıştır. Pandemi döneminden sonra normalleşme sürecinde yaklaşık 2 milyon insan Tekirdağ'ı ziyaret etmiştir. Bunun 1 milyonu yazlıkçılardan oluşuyor. Özellikle son dönemde 12 güvenli turizm sertifikalı otel ve konaklama tesisinin bulunması nedeniyle ziyaretçiler burada konaklamaya da başladı. Günübirlik gelip dönen vatandaşlar, güvenli turizm sertifikası otel sayısının artmasıyla konaklamayı tercih etmeye başladı."