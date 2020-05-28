'Tatil cennetlerinden' şaşırtan kararlar! Birçok şey ücretsiz...
Koronavirüs sebebiyle turizmin çöküşünden büyük kayıplara uğrayan bazı ülkeler, karantina sonrası turist çekmek için uçak biletini karşılamaktan konaklama ücretini almamaya kadar bir dizi uygulamayı hayata geçirecek. İşte bu tarz uygulama yapacak ülkelerin aldığı kararlar...
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Salgın sonrası bazı ülkeler turist çekmek için çeşitli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bunlar arasında, uçak biletinin yarısını karşılamak, bir gecelik konaklama ücretini almamak, müze ve etkinlikleri ücretsiz hâle getirmek, vize ve pasaport işlemlerini kolaylaştırmak gibi uygulamalar bulunuyor. İşte detaylar...
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İTALYA
Times’ın haberine göre Akdeniz’in en büyük adası olan Sicilya’nın bölge yönetimi, adalarını ziyaret edecek turistlerin uçak biletlerinin yarısını, üç gece boyunca yapacakları konaklamalarının bir gecesini ödeyeceklerini açıkladı.
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Bu haber içeriğine göre hükümet, sınırlar açıldığında gezginleri teşvik etmek için, yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir bütçe kullanarak, turistlere turizm ofislerinden kültürel noktaları gezmek için ücretsiz bilet verilmesini sağlayacak.
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Adanın küresel salgından dolayı zararı
Sicilya, 10 Mart’ta sınırlarını turistlere kapatmasından beri, neredeyse 1 milyar dolar gelir kaybetmiş durumda. Seyahat etmenin tekrar güvenli olduğu zamanlarda, yeni turizm düzenlemeleriyle beraber bu bütçenin geri kazanılması umuluyor. Yetkililere göre teklif edilen plan, adaya 50 milyon Euro’ya mal olsa da karantinadan sonra turist ziyaretlerinin kayıp gelirin bir kısmını geri getireceği kanısında.
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İtalya, 18 Mayıs’ta bazı karantina kurallarına yeni kurallar koyarak ikinci faza geçmişti. Paket servis hizmeti veren restoranlar ile parklar tekrar açıldı ama yine de çoğu insanın evden çıkmaması istendi. Bir takım dükkânlar, müzeler, kültürel noktalar ve kütüphaneler de açıldı. Yine de İtalyan yetkililer, turizmin yeniden eski günlerine kavuşacağı konusunu netleştirebilmiş değiller.
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İtalyan sınırlarının 2020 sonuna kadar yabancı turistlere kapalı olacağı haberleri yayılsa da İtalyan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschin şu açıklamalarda bulundu: “İtalyan sınırlarının 2020 için turistlere kapatılması hakkında hiç konuşmadım, hatta bunu düşünmedim bile. Hatta tam tersi hakkında çalışıyorum.
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Avrupa Birliği Turizm Bakanları toplantısında, Avrupa Birliğindeki turistlerin serbest dolaşımına izin veren salgın riskine yönelik tek düze Avrupa güvenlik kuralları düzenlenmesini teklif ettim. Bu yüzden, İtalya’ya gelen diğer ülkelerle ikili görüşmeler yapıyoruz. Sınırların açılması, her bir ülkenin politikalarına ve epidemiyolojik duruma bağlı olacak.”
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Çizme'nin en güneyindeki Sicilya
Salgın sonrası beyaz kumları ile Sicilya, her zaman ağırladığı misafirlerini merakla bekliyor olacak. El değmemiş muhteşem ötesi kıyıları, tarihi, kültürel bölgeleri ve İtalyan mutfağının aktif mi aktif bir noktası olan samimi ada, salgın sonrası için hazırladığı yeni planları ile eski sıcaklığına kavuşmak niyetinde.
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JAPONYA
Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği turizm sektörünü canlandırmak için ülke içinde tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen (185 dolar) değerinde finansal destek sağlayacak.
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Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Abe Şinzo hükümeti, Kovid-19'un büyük çapta etkilediği turizme can suyu niteliğinde başlatılan ’Seyahate Çık’ kampanyasının detaylarını açıkladı. Temmuz sonu gibi başlatılması planlanan 1,35 trilyon yen (12,5 milyar dolar) hacmindeki proje, Japon turizm acentelerinden ya da geleneksel ‘ryokan’ otellerinden yapılacak seyahat rezervasyonlarını kapsayacak.
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Buna göre, kişi başına verilecek günlük 20 bin yen sübvansiyon desteği, konaklama iskontosu, yakın mağaza ve restoranlarda kullanılacak indirim kuponlarıyla seyahat masraflarının yarısı karşılanacak. Hükümet, turizm sektörüne can suyu sağlamayı hedeflerken, kampanya ülke dışından Japonya'ya gelecek turistlerin seyahat ücretlerini kapsamayacak.
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Japonya'da evden çalışma ve eyaletler arası gereksiz seyahatlerin durdurulması çağrılarının yapıldığı salgın sürecinde ülke turizmi durma noktasına geldi. Salgında 100'ün üzerinde ülkeye giriş yasağı uygulanmasıyla Tokyo Olimpiyatlarının 2021 yazına ertelenmesiyle sektör hacmi büyük bir daralma yaşadı.
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MEKSİKA
Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Masmavi deniz, bembeyaz kumlu plajlar, sımsıcak bir güneş ve doyasıya alışveriş... Cancun, 45 yıl önce kumsaldan tatil cennetine dönüştürüldü. Yapılan yatırımlarla hem jet sosyeteye hem de orta sınıf tatilciye hitap ediyor.
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Şehrin nabzı ise pek çok turistin bile fark etmediği meydanlarda, restoran ve eğlence yerlerinde atıyor. Koronavirüs sonrası için planlar arasında Cancun’daki tatil köyleri, turistlere ücretsiz konaklama sunmayı tartışıyor.
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Cancun Oteller Birliğine göre, yeni sezonda ziyaretçilere ‘Cancun'a Gel 2×1’ teklifi yapılacak. Her iki ücretli gece için iki ücretsiz gece hediye edilecek, uçak biletinde de indirim yapılacak.
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Yunanistan’da 14 gün karantina kuralının uygulanmayacağı seyahatlerin, Haziran ayının ortasından itibaren başlayacağını belirtildi. Ekonomisinin yüzde 20’sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan’da, önümüzdeki günlerde hangi ülkelerden turist kabul edileceğine dair bir liste yayınlanacağı, bu listede 20-25 ülkenin bulunacağı ifade edildi. Ülkeler arasında Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin de yer alacağı ifade ediliyor.
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YUNANİSTAN
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan’ın Alman turistleri 15 Haziran’dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Mitsotakis, Selanik’e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı.
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Daha önce uçuşların 1 Temmuz’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı ancak bu tarih 15 güne öne çekildi. Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor.
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Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor. Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan’a kabul edilmeyecek.
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BULGARİSTAN
Bulgaristan'daki bazı plajlarda girişlerin yanı sıra şezlong ve şemsiye gibi imkânlar ücretsiz olacak.
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Öte yandan Karantinayı rahatlatmak ve insanların iş ya da tatil için tekrar seyahatine izin verilmeye başlanacakken, birçok ülke ‘Bağışıklık Pasaportu’ hakkında da konuşmaya başladı. Yunanistan, Balear Adaları ve Sardinya gibi Avrupa’nın bazı popüler destinasyonlarındaki resmi yetkililer, turistlerin güvenli bir şekilde giriş yapmalarına olanak tanıyan antikor bazlı pasaportlar hakkında açıkça tartışıyorlar.
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‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’ nedir?
Daha açık bir şekilde anlatılacak olursa ‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’nun amacı, dijital ya da fiziksel evraklarla, bir kişinin enfekte olduğunu ve söylenildiğine göre virüse karşı bağışıklığı olduğunu belgelemesi anlamına gelecek. Bu pasaporta sahip olan kişiler, fiziksel kısıtlamaların dışında bırakılarak okula, işe ve günlük hayatına dönebilecek. Fakat bu pasaporta sahip olmak ciddi derecede zorlukları da yanında getirebilecek. Yani bu tip pasaportlar, kimin sosyal, ekonomik ve kentsel aktivitelere katılıp katılmayacağına dair yapay bir sınırlama ortaya koyabilecek.
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‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’ hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nün düşünceleri
Dünya Sağlık Örgütü ise hükümetlerin, karantinayı kolaylaştırma yolu olarak düşündükleri ‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Risksiz Sertifika’ların çıkarılmaması gerektiğini açıkladı. Açıklamada virüsten iyileştikten sonra antikor geliştiren kişilerin, ikinci bir enfeksiyona karşı korunduğuna dair 'kanıt' bulunmadığı söylendi. Yapılan uyarıda, böyle bir hareketin virüsün yayılmasını arttırabileceği ve bağışıklığı olduğu var sayılan insanların önlem almayı bırakabileceği belirtildi.
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Yapılan çoğu çalışma, enfeksiyondan iyileşen insanların kanında antikorların bulunduğunu fakat bazı kişilerde bu antikorların çok düşük değerlerde olduğunu göstermiş. Yapılan hiçbir çalışma virüse karşı antikorların varlığının, insanlarda virüsün müteakip enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlayıp sağlamadığını kesin olarak değerlendirememiş. Dünya Sağlık Örgütü, buna dayalı olarak ta bu noktada pandemide, ‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Risksiz Sertifika’nın doğruluğunu garanti etmek için antikor aracılığı ile gelişen bağışıklığın etkisi hakkında yeterli kanıt bulunmadığını da belirtmiş. Açıklamada, pozitif bir test sonucu çıktığında ikinci bir enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğu varsayılan insanların, halk sağlığı için alınan önlemleri göz ardı edilebileceği de eklenmiş. Örgüt, ayrıca doğruluğunu saptamak üzere ileri bir onaya ihtiyaç duyulan antikorları tespit etmek için ve pandemiye yol açan önceki enfeksiyon SARS-CoV-2 virüsü ile arasındaki farkları ayırt etmek için laboratuvar testleri gerekli olduğunu belirtmiş.
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'Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’ planlayan ülkeler
Şili, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler, bu pasaportu kullanacaklarını söyleyen ülkelerden. Ayrıca eğer virüssüz günlere dönerse, Yeni Zelanda’nın da ülkeye girecek kişilerden ya bu belgeyi isteyeceği ya da 14 günlük karantina sürecine uymalarını talep edeceği söyleniyor. İlerleyen zamanlarda, ‘Bağışıklık Pasaportu’, ‘‘Risksiz Sertifika’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’nun çıkarılıp çıkarılmayacağı, hangi ülkelerde hangi koşullarda geçerli olacağı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuya yaklaşımı daha da netleşmiş olacaktır.