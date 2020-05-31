'Tatil cennetlerinden' şaşırtan kararlar! Birçok şey ücretsiz...

‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’ nedir? Daha açık bir şekilde anlatılacak olursa ‘Bağışıklık Pasaportu’ ya da ‘Sağlık Pasaportu’nun amacı, dijital ya da fiziksel evraklarla, bir kişinin enfekte olduğunu ve söylenildiğine göre virüse karşı bağışıklığı olduğunu belgelemesi anlamına gelecek. Bu pasaporta sahip olan kişiler, fiziksel kısıtlamaların dışında bırakılarak okula, işe ve günlük hayatına dönebilecek. Fakat bu pasaporta sahip olmak ciddi derecede zorlukları da yanında getirebilecek. Yani bu tip pasaportlar, kimin sosyal, ekonomik ve kentsel aktivitelere katılıp katılmayacağına dair yapay bir sınırlama ortaya koyabilecek.