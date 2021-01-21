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GeriSeyahat Taş devrinde gibi yaşıyorlar! Sadece 50 kişiler, 'Orta Çağ’ın gizemine ışık tutuyorlar... 
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Seyahat
Cemile Gelgeç / cgelgec@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 21 Ocak 2021 - 16:39 | 

Taş devrinde gibi yaşıyorlar! Sadece 50 kişiler, 'Orta Çağ’ın gizemine ışık tutuyorlar... 

Fransa’nın kalbi olarak adlandırılan Kuzey Burgundy’de, 50 kişilik bir ekip olağanüstü bir görev için gece gündüz demeden çalışıyor: Orta Çağ tekniklerini ve malzemelerini kullanarak 'Guedelon Kalesi’ni yeniden inşa etmek! İlk başta çılgınca gelse de çok yol kat ettiler ve artık sona yaklaşılıyor. İşte Guedelon Kalesi hakkında detaylar...

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Modern Çağ'da bir Orta Çağ deneyimi yaşamaya hazırsanız, başlıyoruz...

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Guedelon Kalesi, 13. Yüzyıldan kalma antik değeri olan özel bir yapı. Bu görkemli kaleyi özel yapan aynı zamanda deneysel bir arkeoloji projesinin odak noktası olması.

31997 yılında çalışmalara başlandı
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1997 yılında çalışmalara başlandı

Orta Çağ’ı tamamen yeniden yaşamak ve canlandırmak için oluşturulan usta ekip, sadece döneme ait teknikleri, araç gereçleri ve kostümleri kullanarak kaleyi yeniden inşa ediyor. Ahşap ve taş da dahil olmak üzere malzemelerin tümü yerel imkanlarla elde ediliyor.

Projenin baş mimarı Jacques Moulin, kaleyi 12. ve 13. yüzyıllarda Fransız II. Philip tarafından çizilen mimari modele göre tasarladı. Kalenin yakınlarında bir gölet ve bir de terk edilmiş taş ocağı var. İnşaat alanı kırsal bir ormanlık alanda yer alıyor.

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Guedelon Kalesi’nin inşasına ilk olarak 1997’de başlandı. Ertesi yıl sahanın temizlenmesi ve ilk atölyelerin kurulması ile temel atıldı ve ardından Guedelon halka açıldı. Her yıl biraz daha büyüyor ve proje ‘dünyanın en büyük arkeolojik deneyi’ olarak adlandırılıyor.

52023de tamamlanması öngörülüyor
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2023'de tamamlanması öngörülüyor

2012 yılına kadar kale yılda yaklaşık 300 bin ziyaretçi çekiyordu ve bundan 3 milyon Euro gelir elde etti. Bu sıra dışı kalenin 2023 yılında tamamlanacağı öngörülüyor.

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Yıl boyunca Guedelon işçileri her türlü zorluğun üstesinden geliyor diyebiliriz.

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At arabasıyla ulaşımı sağlıyorlar, taş ve ahşap işçiliğini ilkel yollarla yapıyorlar, duvar resimlerini Orta Çağ yöntemleriyle çiziyorlar, çamaşırlarını elde yıkıyorlar ve kendi yetiştirdikleri sebze meyvelerle besleniyorlar.

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Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, perde duvarların, 'Büyük Salon’daki ahşap çatıların, kaledeki mutfağın, depoların ve muhafız odalarının yapımına şahit oluyorlar.

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En az çalışan işçiler kadar turistler de Orta Çağı yaşıyorlar.

10Guedelon Orta Çağ’ın gizemine ışık tutuyor
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Guedelon Orta Çağ’ın gizemine ışık tutuyor

Çevreyi korumanın oldukça zor olduğu bu dönemde Guedelon, Orta Çağ’ın tüm doğallığını sunduğu bir inşaat alanı.

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Guedelon, sürdürülebilir binalar konusunda da adeta ders verici nitelikte. Çamur ve moloz duvar kaplamaları, doğal kireç yapımı, topraktan yapılmış çatı kiremitleri, meşe sarkıtları, keten ya da kenevirden yapılmış halatlar ve çok daha fazlası…

1221. yüzyılda Orta Çağ macerasını yaşayın
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21. yüzyılda Orta Çağ macerasını yaşayın!

Guedelon, isteyen herkese birkaç günlüğüne bu sıra dışı projenin bir parçası olma fırsatı sunuyor.

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Kurslara katılmak için biraz Fransızca biliyor olmanız ve 18 yaşın üstünde olmanız yeterli. Sonrasında kendinizi birden Orta Çağ filminin içinde buluyorsunuz.

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Guedelon ekibiyle birlikte inşaat yapımına eşlik ediyorsunuz, at arabalarında malzeme taşıyorsunuz, halatlarla yeni bir yer inşa ediyorsunuz. Kısacası Guedelon Kalesi’ne iz bırakmış oluyorsunuz.

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2020’de pandemi sebebiyle iptal edilen kursların, 2021 Şubat ayında tekrar açılması planlanıyor. Denemeye değer!

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