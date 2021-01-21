Taş devrinde gibi yaşıyorlar! Sadece 50 kişiler, 'Orta Çağ’ın gizemine ışık tutuyorlar... 

1997 yılında çalışmalara başlandı Orta Çağ’ı tamamen yeniden yaşamak ve canlandırmak için oluşturulan usta ekip, sadece döneme ait teknikleri, araç gereçleri ve kostümleri kullanarak kaleyi yeniden inşa ediyor. Ahşap ve taş da dahil olmak üzere malzemelerin tümü yerel imkanlarla elde ediliyor.



Projenin baş mimarı Jacques Moulin, kaleyi 12. ve 13. yüzyıllarda Fransız II. Philip tarafından çizilen mimari modele göre tasarladı. Kalenin yakınlarında bir gölet ve bir de terk edilmiş taş ocağı var. İnşaat alanı kırsal bir ormanlık alanda yer alıyor.