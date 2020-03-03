Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 11:50,
Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres! Hepsi Türkiye'de...
Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte yeni yerler görmek için seyahat planı yapmaya başladık. Çünkü doğayla kavuşmanın tam zamanı olan şu sıralar günleri dolu dolu yaşamak için parklar, korular ve deniz kenarları yetmiyor.
Sarıyazması ile de ünlenen Cide’de denize girmeye elverişli koylar bulunuyor. Şu an için pek zamanı olmasa da ailecek güzel bir piknik yapabilirsiniz. Özellikle Gideros Koyu mutlaka görülüp fotoğraflanması gereken güzelliklerin başında geliyor.
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
Yeşilin her tonunun hakim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar.
Yedigöller milli parkına bu ismi veren yedi adet göl bulunmakta. Her biri birbirinden güzel bu göllerin isimleri; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl. Dip kaçağıyla birbirleriyle bağlantılı olan bu göller heyelan sonucu derelerin önlerinin kapamasıyla oluşmuş.
Nasıl gidilir?
Yedigöller Milli Parkı'na, birkaç güzergah üzerinden ulaşmak mümkün. Ankara – İstanbul karayolunun 152'nci kilometresinden itibaren Yedigöller yol ayrımına dönebilirsiniz. Dilerseniz Bolu üzerinden gelebileceğiniz gibi Ankara – Zonguldak ve İstanbul - Zonguldak karayollarını takip ederek Mengen – Yazıcık üzerinden de olağanüstü güzellik Yedigöllere ulaşmak mümkün.
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ŞİRİNCE
İzmir-Selçuk’un adı gibi şirin köyü Şirince, her daim güzel kalan nadir yerlerden. Kendi has mimarisinin özenle korunduğu bu köyde her şey çocukluğunuzdaki gibi doğal kalmayı başarabilmiş. El emeği ürünler satan teyzeler, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore edilen sevimli butik oteller ve her köşe başında karşınıza çıkan mahzenler seyahatiniz boyunca size huzur verecek olan detayların yalnızca birkaçı.
KAZDAĞLARI
Şırıl şırıl akan berrak sular ve gürül gürül çağıldayan şelaleleriyle Kazdağları, insanı bambaşka bir dünyaya taşıyan sıra dışı bir güzellik… Yemyeşil ormanları, köyleri, şelaleleri, göletleri ve daha saymakla bitmeyen onlarca güzelliğiyle huzur arıyorsanız burası tam size göre...
DATÇA
Sayısız koyları ve ormanlarıyla ünlü sakinliğin hayatla buluştuğu tatil duraklarındandır Datça ilkbaharı yaşanacak en güzel mevsim yapar.
Datça maki türlerinin en iyilerini barındırır. Ayrıca Türkiye’nin en iyi bademi de burada yetişir. Datça’da Afrodit Tapınağı’nın yanı sıra mevsimleri ve zamanı gösteren saat ve antik kalıntılar görülebilecek tarihi yerlerden sadece bazılarıdır. Sessizlik arıyorsanız mutlaka rotanızı buraya çevirmelisiniz.
SAPANCA
Şehir yaşamından uzaklaşmanın popüler adreslerinden biri olan Sapanca, doğayla bütünleşeceğiniz diğer rotamız. İlçede arkadaşlarınız, aileniz ya da eşinizle; Sapanca Gölü etrafında güzel bir doğa yürüyüşüne çıkmalısınız.
RİZE
Ruhunuza iyi gelecek bir bahar seyahati için, şimdi de rotanızı Karadeniz’e çevirmeye ne dersiniz? Çünkü yeşilin göz alıcı bir güzelliğe sahip olduğu Rize, sizi kucaklamaya hazır.
KAPADOKYA
Baharda görülmesi gereken duraklardan bahsederken Kapadokya’yı unutmak olmaz. Yıl boyunca, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bölge, çiftler için de en romantik rotalardan biri. Balon turlarına katılabilir, peri bacalarının manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Günümüzde de kullanılan bu mağaradaki su, Gomeda Vadisi'nin içinde bulunan kavak ağaçlarını sulama amacıyla kullanılıyor. Eskiden Güvercinlik olarak da kullanılan vadide yaz aylarında yine güvercinlere rastlanıyor. Bunu oyuklardaki tüneklerden görebilirsiniz. Gomeda Vadisi'ni mutlaka keşfe çıkmalısınız...
DALYAN
Dalyan, Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir mahalle... Köyceğiz Gölü dalyanı bu beldede yer alır. 2008 yılında ‘The Times’ gazetesi tarafından Avrupa'nın en güzel açık alanı seçildi Dalyan… Çünkü Caretta Carettaları, Kaunos Antik Şehri, Kaya Mezarları, çamur banyosu ve İztuzu Plajı ile tam bir cennet burası…
Dalyan’ın merkezinden teknelere atlayıp, İztuzu Plajı’na sazlıklar arasından yol alırken Dalyan Kaya Mezarlıkları size eşlik edecek. Instagram için harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…
BOZCAADA
Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr
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