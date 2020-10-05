Tabloları aratmıyor; saklı hazine 'Aşıklar Şelalesi'

'EVLENME TEKLİFİ FOTOĞRAFLARINDA GÖRDÜK' Şelalede ailesiyle birlikte vakit geçiren Gülser Aktürk, "Şelaleye daha önce de geldim ve çok beğendim. Pandemi dolayısıyla biraz korkarak geldik ama maskelerimizi taktık, dikkat ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Mükemmel bir yer, bu yüzden ikinci defa geliyoruz. Vakalar arttığı için bir daha fırsat bulamayabiliriz, diye düşündük" diye konuştu.