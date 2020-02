'Şubat'ta gidilmesi gereken yerler! Hepsi Türkiye'de, uzman isimlerden ucuz adresler...

Çubuk Gölü: Bolu’nun güzellikleri say say bitmiyor. İlin, kentsel sit alanı ilan edilen bir başka ilçesi Göynük. Burada yine muhteşem sadelikte Çubuk Gölü karşılıyor sizi. Gölün etrafı eskimeye yüz tutmuş yel değirmenleriyle dolu. Şu an aktif değillerse de görsel açıdan keyifli bir görüntü sunuyorlar.