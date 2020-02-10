'Şubat'ta gidilmesi gereken yerler! Hepsi Türkiye'de, uzman isimlerden ucuz adresler...

GÜLTEN ÖZKAN / Instagram: @gultenozkan Huzurlu ve sakin: Kaz Dağları

Kaz Dağları, Çanakkale ve Balıkesir’e yayılan çok geniş bir coğrafya... Çok küçük bir kısmı Milli Park'tan oluşuyor. Geri kalan kısmı ise zengin doğası, kanyonları, derin vadileri, şelaleleri ve nehirlerden oluşan tam bir hayat kaynağı... Her mevsim seyahat edebileceğiniz kadar da cömert bir yöredir. İlkbahar ve sonbahar aylarında doğa tatili, yazın deniz tatili, kışın ise hem termal otel, hem de karla vakit geçirebileceğiniz birçok avantaja sahip... Alpler'den sonra dünyada oksijen yoğunluğunun en fazla bulunduğu ikinci yer olduğu söyleniyor.