Sonbaharın en güzel 10 hafta sonu tatili rotası

Beş yıldızlı kamp deneyimi: İĞNEADA Sermet Severöz / Lüks seyahat yazarı

Hafta içinde yaşadığımız tüm o büyük şehir stresini bir kenara bırakıp sonunu unutulmaz kılmayı teklif ediyorum size… Rotamız sahili, longoz ormanı, gölleri ve muhteşem doğasıyla İğneada! Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada, eşsiz doğasının yanı sıra tarih ve kültür olarak pek çok zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Dupnisa Mağarası, Aya Nikola Manastırı, Mahya Dağı, Cehennem Şelaleleri, Hamam Gölü, Hızırbey Camisi, Vize Küçük Ayasofya Camisi, Sislioba Kalesi, Rezve Deresi üzerindeki Volçan Köprüsü, Fransız Feneri, Beğendik Köyü, Merdiven Şelaleleri, İstanbul’un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi bunlardan yalnızca birkaçı… Longozda yapılan bir tatil biraz ıslak, biraz çamurlu olsa da konforlu bir tatile varım derseniz size önereceğim tesisin adı ‘Longosphere’. Geleneksel kamp anlayışına göre daha lüks konaklama seçeneği sunan bir ‘glamping’ kafası demek de yanlış olmaz. Longosphere’de ya ‘Sincap’ denen, ortak duşlu ve tuvaletli ya da ‘Kaplumbağa’ denen mini barlı, duşlu, tuvaletli, klimalı ve verandalı ahşap kulübelerde konaklayabilirsiniz. Tesiste bir alışveriş sokağı var. Yani isterseniz kendi yemeğinizi kendiniz de pişirebiliyorsunuz. “Yok, tatildeyim, elimi bile sürmem” diyenlerdenseniz restoran ve kafeler de var bu ormanın içinde. Yoga, wellness, gastronomi atölyeleri, maceracı ruhlar ve çocukları için 35 oyunlu üç parkur; yürüyüş, dağ bisikleti, safari, mantar ve ot toplama turu gibi aktivite seçenekleri bulunuyor Longosphere’de.