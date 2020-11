Sonbaharın en güzel 10 hafta sonu tatili rotası

Merkeze sadece 4 kilometre uzaklıktaki şelale ziyaret listenizin başında olmalı. Çevresinde trekking, bisiklet, cip safari ve at binme gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Manavgat’ta lezzetli mekânlar da var. Et için önerilerim Artezyen Et Lokantası, Davut Kasap Mangal, Dedem Cız Bız. Deniz ürünleri ağırlıklı yemekler içinse Fener Balık ve Karma Restaurant’ı tercih edebilirsiniz.