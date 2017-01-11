Seyahat Haber Giriş: 11 Ocak 2017 - 09:00 , 20 Temmuz 2020 - 15:02

Sonbaharda hafta sonu tatili için İstanbul'a yakın 10 yer

Zaman zaman trafiği, gürültüsü, kalabalığından şikayet etsek de İstanbul yine de dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Uğruna nice şiirler yazılan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehirden uzaklaşamamamızın nedeni de bu olsa gerek. Ancak hafta sonu rahat bir nefes almak hepimizin ihtiyacı. İşte sıcak yaz günlerinden kurtulup sonbahara adım atmaya hazırlanırken İstanbul'a oldukça yakın tatil yerleri...