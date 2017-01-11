Sonbaharda hafta sonu tatili için İstanbul'a yakın 10 yer
Zaman zaman trafiği, gürültüsü, kalabalığından şikayet etsek de İstanbul yine de dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Uğruna nice şiirler yazılan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehirden uzaklaşamamamızın nedeni de bu olsa gerek. Ancak hafta sonu rahat bir nefes almak hepimizin ihtiyacı. İşte sıcak yaz günlerinden kurtulup sonbahara adım atmaya hazırlanırken İstanbul'a oldukça yakın tatil yerleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
10- Garipçe Köyü
İstanbul'un kalbindeki bu köy aynı zamanda İstanbul'un bütün karmaşasından oldukça uzaktaki bir balıkçı köyü.
2
Abone Ol
Sarıyer'e yaklaşık 10 km uzaklıktaki bu köy özellikle sonbaharda muhteşem manzaraları ve salaş mekanları ile haftasonu tatili için birebir.
3
Abone Ol
Gitmişken güzel bir köy kahvaltısı yapıp akşama lezzetli balıklarından yemeyi ihmal etmeyin.
4
Abone Ol
9- Polonezköy
Haftasonu tatili için oldukça sakin olan bu bölge muhteşem doğası, tertemiz havası, doğal besinleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer.
5
Abone Ol
Üstelik saatler içinde tekrar İstanbul'a dönebilirsiniz.
6
Abone Ol
Fakat gitmişken ormanın içinde yürümeyi, ata binmeyi, kendin pişir kendin ye mekanlarında yemek yemeyi ve özellikle Cumhuriyet köyüne uğramayı unutmayın.
7
Abone Ol
8- Abant
Abant adeta cennetten bir parça.
8
Abone Ol
Bolu iline bağlı ilçe gerek doğasıyla gerek İstanbul'a yakınlığıyla haftasonu gezileri için oldukça ideal bir yer.
9
Abone Ol
Gölün kenarında yemek yiyin ve sonbaharın güzelliğini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirin.
10
Abone Ol
7- Avşa Adası
Marmara denizinin incilerinden biri.
11
Abone Ol
Kumsalıyla, deniziyle, sakinliği ve doğasıyla herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle de haftasonu için yakın bir yer bakıyorsanız.
12
Abone Ol
13
Abone Ol
6- Silivri
İstanbul'un bir ilçesi olan fakat karmaşadan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri Silivri.
14
Abone Ol
Gerek doğası gerek denize girme imkanı gerekse yakınlığı ile Silivri İstanbul'dan birkaç günlüğüne kaçmak isteyenler için oldukça güzel.
15
Abone Ol
5- MaşukiyeHayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes alabalıklara ev sahipliği yapmasıyla Maşukiye son yıllarda oldukça popüler.
16
Abone Ol
5- Maşukiye
Hayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes alabalıklara ev sahipliği yapmasıyla Maşukiye son yıllarda oldukça popüler.
17
Abone Ol
Doğa yürüyüşleri ve alabalık tesisleri ile güzel bir haftasonu geçirmek istiyorsanız mutlaka uğramalısınız.
18
Abone Ol
19
Abone Ol
4- Sapanca
Doğanın tüm cömertliği ile kendisini sergilediği Sapanca haftasonu kaçamağı için oldukça ideal.
20
Abone Ol
Gölün etrafı sakin ve huzurlu.
21
Abone Ol
Güzel mekanlara ve konaklama yerlerine sahip Sapanca yalnızca birkaç saat uzaklıkta.
22
Abone Ol
3- Marmara Adası
Marmara'nın en büyük adası konumundaki ada bozulmamış doğasıyla dikkat çekiyor.
23
Abone Ol
Zeytin, fıstık, ceviz ağaçlarıyla dolu adada aynı zamanda güzel plajlar da bulunuyor.
24
Abone Ol
25
Abone Ol
2- Kandıra Bölgesi
Kefken, Kerpe, Cebeci, Seyrek gibi tatil beldelerini içinde barındıran Kandıra bölgesi Kocaeli sınırları içinde.
26
Abone Ol
Birçok güzel sahile, muhteşem bir doğaya sahip bölge kalabalıktan uzaklaşmak için oldukça ideal.
27
Abone Ol
28
Abone Ol
1- Ağva
Belki de son yıllardaki en popüler tatil beldesi Ağva.
29
Abone Ol
Muhteşem doğası, İstanbul'a yakınlığı, oldukça fazla otele ve restauranta ev sahipliği yapmasıyla Ağva popüleritesini her geçen gün artırıyor.
30
Abone Ol
Bir haftasonunu mutlaka burada geçirmenizi tavsiye ederiz.