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Hürriyet
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Seyahat
Haber Giriş: 11 Ocak 2017 - 09:00,

Sonbaharda hafta sonu tatili için İstanbul'a yakın 10 yer

Zaman zaman trafiği, gürültüsü, kalabalığından şikayet etsek de İstanbul yine de dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Uğruna nice şiirler yazılan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehirden uzaklaşamamamızın nedeni de bu olsa gerek. Ancak hafta sonu rahat bir nefes almak hepimizin ihtiyacı. İşte sıcak yaz günlerinden kurtulup sonbahara adım atmaya hazırlanırken İstanbul'a oldukça yakın tatil yerleri...

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10- Garipçe Köyü

İstanbul'un kalbindeki bu köy aynı zamanda İstanbul'un bütün karmaşasından oldukça uzaktaki bir balıkçı köyü.

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Sarıyer'e yaklaşık 10 km uzaklıktaki bu köy özellikle sonbaharda muhteşem manzaraları ve salaş mekanları ile haftasonu tatili için birebir.

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Gitmişken güzel bir köy kahvaltısı yapıp akşama lezzetli balıklarından yemeyi ihmal etmeyin.

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9- Polonezköy

Haftasonu tatili için oldukça sakin olan bu bölge muhteşem doğası, tertemiz havası, doğal besinleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer.

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Üstelik saatler içinde tekrar İstanbul'a dönebilirsiniz.

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Fakat gitmişken ormanın içinde yürümeyi, ata binmeyi, kendin pişir kendin ye mekanlarında yemek yemeyi ve özellikle Cumhuriyet köyüne uğramayı unutmayın.

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8- Abant

Abant adeta cennetten bir parça.

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Bolu iline bağlı ilçe gerek doğasıyla gerek İstanbul'a yakınlığıyla haftasonu gezileri için oldukça ideal bir yer.

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Gölün kenarında yemek yiyin ve sonbaharın güzelliğini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirin.

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7- Avşa Adası

Marmara denizinin incilerinden biri.

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Kumsalıyla, deniziyle, sakinliği ve doğasıyla herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle de haftasonu için yakın bir yer bakıyorsanız.

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6- Silivri

İstanbul'un bir ilçesi olan fakat karmaşadan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri Silivri.

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Gerek doğası gerek denize girme imkanı gerekse yakınlığı ile Silivri İstanbul'dan birkaç günlüğüne kaçmak isteyenler için oldukça güzel.

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5- MaşukiyeHayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes alabalıklara ev sahipliği yapmasıyla Maşukiye son yıllarda oldukça popüler.

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5- Maşukiye

Hayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes alabalıklara ev sahipliği yapmasıyla Maşukiye son yıllarda oldukça popüler.

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Doğa yürüyüşleri ve alabalık tesisleri ile güzel bir haftasonu geçirmek istiyorsanız mutlaka uğramalısınız.

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4- Sapanca

Doğanın tüm cömertliği ile kendisini sergilediği Sapanca haftasonu kaçamağı için oldukça ideal.

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Gölün etrafı sakin ve huzurlu.

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Güzel mekanlara ve konaklama yerlerine sahip Sapanca yalnızca birkaç saat uzaklıkta.

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3- Marmara Adası

Marmara'nın en büyük adası konumundaki ada bozulmamış doğasıyla dikkat çekiyor.

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Zeytin, fıstık, ceviz ağaçlarıyla dolu adada aynı zamanda güzel plajlar da bulunuyor.

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2- Kandıra Bölgesi

Kefken, Kerpe, Cebeci, Seyrek gibi tatil beldelerini içinde barındıran Kandıra bölgesi Kocaeli sınırları içinde.

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Birçok güzel sahile, muhteşem bir doğaya sahip bölge kalabalıktan uzaklaşmak için oldukça ideal.

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1- Ağva

Belki de son yıllardaki en popüler tatil beldesi Ağva.

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Muhteşem doğası, İstanbul'a yakınlığı, oldukça fazla otele ve restauranta ev sahipliği yapmasıyla Ağva popüleritesini her geçen gün artırıyor.

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Bir haftasonunu mutlaka burada geçirmenizi tavsiye ederiz.

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