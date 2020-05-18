Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' salgın sonrasına hazırlanıyor

"Şirince'de yavaş yavaş hazırlıklara başlanıyor. Haziran ayında bazı yerlerin açılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla turizm başlayacak. Şu anda sessizlik var. Normalde bu aylarda çok kalabalıktı. Turizmin en yoğun olduğu zamanlardı. Bu yıl da böyle oldu. Önemli olan sağlık tabi. Bundan sonraki süreçte virüse karşı aramıza mesafe koyacağız, hijyene önem vereceğiz, 10 müşteri alıyorsak, 5 almaya çalışacağız. Bir süre böyle devam edip kaliteden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz."