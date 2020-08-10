Sesiyle huzur veriyor...Ülkenin dört bir yanından mutlaka görmeniz gereken şelaleler

Delikkaya Şelalesi Gördüğünüz diğer tüm şelaleleri unutturacak kadar farklı olan Delikkaya Şelalesi, Artvin'in Murgul ilçesinde bulunuyor. Tam anlamıyla bir cenneti andıran görüntüsüyle bu şelaleyi Artvin'e yolunuz düşerse mutlaka görmelisiniz. Hatta sadece Delikkaya Şelalesi için bile rotanız Artvin olabilir.