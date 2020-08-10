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HaberlerSeyahat HaberleriSesiyle huzur veriyor...Ülkenin dört bir yanından mutlaka görmeniz gereken şelaleler
GeriSeyahat Sesiyle huzur veriyor...Ülkenin dört bir yanından mutlaka görmeniz gereken şelaleler
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Seyahat
Fotoğraflar: DHA, İHA, AA
Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 17:14,

Sesiyle huzur veriyor...Ülkenin dört bir yanından mutlaka görmeniz gereken şelaleler

Ülkemizin sınırsız doğal güzelliklerinden şelaleler şüphesiz herkese huzur veriyor. Sadece sesini dinlemek bile o kadar rahatlatıyor ki gördüğünüzde yaşayacağınız hisler paha biçilemez. Tatile gittiğiniz bölgenin doğa harikalarını gezmeyi sevenlerdenseniz mutlaka görmeniz gereken, ülkenin dört bir yanındaki muhteşem şelaleleri sizler için derledik…

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1Kurşunlu Şelalesi
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Kurşunlu Şelalesi

Antalya-Mersin karayolunun 15'nci kilometresinden sola dönülerek 7 kilometre daha gidince ulaşabileceğiniz bu güzelliğe hayran kalacaksınız. Kurşunlu Şelalesi'nde muhteşem 7 adet gölet birbirine bağlanmaktadır. Şelaleyi rahatça seyredebilmeniz adına seyir terası bulunan parkın içinde piknik alanları ve restoranda bulunmaktadır.

2Delikkaya Şelalesi
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Delikkaya Şelalesi

Gördüğünüz diğer tüm şelaleleri unutturacak kadar farklı olan Delikkaya Şelalesi, Artvin'in Murgul ilçesinde bulunuyor. Tam anlamıyla bir cenneti andıran görüntüsüyle bu şelaleyi Artvin'e yolunuz düşerse mutlaka görmelisiniz. Hatta sadece Delikkaya Şelalesi için bile rotanız Artvin olabilir.

3Tomara Şelalesi
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Tomara Şelalesi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bulunan Tomara Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor. Dağın eteğindeki çok sayıda farklı kaynaktan fışkıran bu doğa harikası “Kırk Gözeler” olarak da adlandırılmakta. Hakkında çok fazla efsaneler bulunan bu şelale huzur arayanların sevgisini kazandı.

4Gürleyik Şelalesi
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Gürleyik Şelalesi

Hafta sonu ufak bir kaçamak yapıp Eskişehir'e gidenlerin şu sıra gözdesi Gürleyik Şelalesi. Porsuk Çayı ile ünlü Eskişehir'in en az onun kadar güzel görüntüsüyle doğa ve kamp severlerin yoğun ilgi gösterdiği bu şelaleyi mutlaka görmelisiniz.

5Aşıklar Şelalesi
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Aşıklar Şelalesi

Muhteşem deniziyle akıllara kazınan İzmir'in diğer doğal güzellikleri de ilgi çekiyor. İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Aşıklar Şelalesi, her sene binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için daha iyi bir yer olamaz. Yolunuz İzmir'e düşerse sizde mutlaka bu doğal güzelliğin tadına varın.

6Erfelek Şelalesi
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Erfelek Şelalesi

Yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakan Sinop'a gitmek için size bir sebep daha. Erfelek ilçesinde iki vadinin birleştiği noktada bulunan Erfelek Şelalesi, yaklaşık 20 yıl önce tesadüfen keşfedilmiş. art arda sıralanmış 28 şelalenin bulunduğu bölgede dilerseniz yürüyüş yapabilir ya da göle girebilirsiniz.

7Bulut Şelalesi
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Bulut Şelalesi

Türkiye'nin en yüksek şelalesi ünvanına sahip Bulut Şelalesi, Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinde bulunuyor. Özellikle sonbahar ve yaz aylarında muhteşem olan bu şelaleye gittiğinizde kendinizi gerçekten bulutlarda hissedeceksiniz. Sıcaklardan bunalıp rotanızı Karadeniz'in eşsiz yaylalarına çevirirseniz, Bulut Şelalesi'ne mutlaka uğrayın.

8Çağlayandibi Şelalesi
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Çağlayandibi Şelalesi

Su sesiyle kim huzur bulmaz ki...Siz de gözlerinizi kapatıp sadece doğayı dinlemek istiyorsanız Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi'ne gitmelisiniz. Uzun ağaçların arasından hiç durmadan akan şelale, gerek görüntüsüyle gerek de sesiyle sizi büyüleyecek.

9Çetmi Şelalesi
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Çetmi Şelalesi

Konya'nın pek de bilinmeyen doğal güzelliklerinden Çetmi Şelalesi, 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandı. Kanyon ve ortasından akan çayın oluşturduğu şelale, bozulmamış doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

10Değirmendere Şelalesi
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Değirmendere Şelalesi

Kahramanmaraş her ne kadar dondurmasıyla anılsa da, Değirmendere Şelalesi de son zamanlarda yoğun ziyaretçi çekiyor. Andırın ilçesine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta Boynuyoğunlu köyündeki etrafı dağlarla çevrili Değirmendere Şelalesi doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğradığı yerlerden biri haline geldi.

11Düden Şelalesi
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Düden Şelalesi

Antalya, muhteşem denizinin yanı sıra şelaleleriyle göz dolduruyor. Düden Şelalesi Antalya şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta olup, Düden çayı boyunca ki kola ayrılır. Aşağı Düden ve Yukarı Düden olarak adlandırılan bu şelaleler neredeyse Antalya'nın simgesi haline geldi.

12Günpınar Şelalesi
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Günpınar Şelalesi

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'ne turistler akın ediyor. Suyun sesi eşliğinde keyifli bir yürüme alanı sunan şelalenin etrafında keyifle yemek yiyebileceğiniz tesislerde mevcut.

13Küp Şelalesi
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Küp Şelalesi

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelaleleri, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Her mevsim ayrı güzel olan şelale ormanın içinde huzurlu bir ortam sunuyor.

14Manavgat Şelalesi
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Manavgat Şelalesi

Antalya'nın görkemli şelalelerinden biri de tabii ki Manavgat Şelalesi. Manavgat ilçesinde bulunan şelale görenleri kendine hayran bırakıyor. Fotoğraf severlerin uğrak mekanı olan bu şelaleye bir gelen kesinlikle bir daha gelmek istiyor.

15Maral Şelalesi
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Maral Şelalesi

Gezmeye doyamayacağınız Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Maral Şelalesi'nde su her mevsim durmadan akar. İzlerken bile keyif alacağınız şelaleyi izlerken bile sırılsıklam olabilirsiniz.

16Mençuna Şelalesi
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Mençuna Şelalesi

Karadeniz turunuza keyifli bir mola vermek isterseniz Mençuna Şelalesi tam adresi. Aracınızı park ettikten sonra yaklaşık 10 dakika yürümeniz gerekse de emin olun göreceğiniz güzellikler buna değecek.

17Muradiye Şelalesi
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Muradiye Şelalesi

Van'ın Muradiye ilçe sınırında yer alan bu şelale, yazın kuvvetli akarken kışın da kısmen donuyor. Her mevsim farklı görüntüleri önünüze seren Van'ın doğa harikası Muradiye Şelalesi'ni de görmeniz gerekenler listesine ekleyin.

18Tortum Şelalesi
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Tortum Şelalesi

Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi, Erzurum'da bulunuyor. UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Tortum Şelalesi, bunu kesinlikle hakkediyor. Bu görkemli şelaleyi görmeden Erzurum'dan ayrılmayın.

19Palovit Şelalesi
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Palovit Şelalesi

Taşı toprağı altın ülkemizin sayısız güzelliklerinden biri de Palovit Şelalesi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan bu şelale 15 metre yükseklikten akmaktadır. Yemyeşil ağaçların arasından fışkıran Palovit Şelalesi'ni görmek için tam mevsimi.

20Poyracık Şelalesi
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Poyracık Şelalesi

Kastamonu'da böyle bir yer mi var dediğinizi duyar gibiyim. Şenpazar ilçesinde bulunan Poyracık Şelalesi, keşfedilmeyi bekleyen güzellikler arasında. Yöre halkı tarafından sık sık ziyaret edilen bu şelale, civar illerden de sık sık ziyaretçi ağırlıyor. Şehir mesafesine yakınlığı sebebiyle,gölün çevresi doğa yürüyüşleri için de tercih ediliyor.

21Suuçtu Şelalesi
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Suuçtu Şelalesi

Suuçtu Şelalesi'ni Bursa'da gezilecek yerler listenizin en başına ekleyin. Yaz kış demeden ziyaretçileri için muhteşem manzaralar sergileyen bu şelale yaklaşık 38 metre yükseklikten akmaktadır. Çevresinde piknik yapabileceğiniz yerler bulunması da şelalenin keyfini ikiye katlıyor.

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