Savaşın izlerinin durduğu Kop Dağı, turizme kazandırılacak

'KOP DAĞI, GEÇİLMİŞ OLSAYDI BELKİ İSTANBUL, RUSLARIN ELİNE GEÇERDİ' Kop Dağı'nın, Erzurum-Trabzon transit yolu üzerinde olduğunu ifade eden Katırcı, "Yılda ortalama 1 milyona yakın araç buradan geçiyor. O nedenle bu alanın 2 milyon ziyaretçi potansiyeli var. Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli alanlarından birisidir. Özellikle 1’inci Dünya Savaşı’nda, Sarıkamış’tan sonra Ruslar, büyük bir taarruzla 16 Şubat 1916’da Erzurum’u aldılar ve en büyük hedefleri İstanbul’a ulaşmaktı. Bunun için Trabzon-Erzurum karayolunu ele geçirip, ikmal yollarını sağlama almak için büyük bir taarruz başlatmıştı ancak burada büyük bir direniş gösterdik. Bu yol yani Kop Dağı, geçilmiş olsaydı belki de İstanbul, Rusların eline geçmiş olurdu. Rusların en büyük amacı buralara geçmekti ama 4 buçuk aylık bir sürede şanlı bir savunma gerçekleştirildi. Burası savunma tekniği olarak ikinci bir Plevne’dir, sonuç olarak ise küçük bir Çanakkale’dir" dedi.