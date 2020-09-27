‘Sarı yaz’ı karşılamanın 10 farklı yolu

Antikçağda Likya uygarlığının en büyük idari merkeziymiş. Buradan çıkarılan eserler British Museum’da sergileniyor. Kent UNESCO Dünya Mirası listesinde. Letoon, mitolojiye göre, Zeus’tan hamile kalan Leto’nun adına kurulmuş. Bu kent de UNESCO Dünya Mirası listesinde. İçinde bir de Helenistik döneme ait tiyatro var. Antiphellos, Kaş’ın Likya dönemindeki isimlerinden biri. Kaş, kentin üzerine kurulduğu için bugüne ulaşan pek fazla yapı yok. En önemli yapıt, Uzun Çarşı Caddesi’ndeki tek bloktan oluşan bir lahit ve antik tiyatro. Apollonia, Kaş’a 22 kilometre uzaklıkta. Şehir L harfine benzeyen bir kayalık bölgede. Surları üzerinde Bizans yapısı olan bir kilise de var.