Salgından uzak doğanın içinde: İğneada

Size güzel bir haberim var! İnstagramda son dönemlerde sıkça gördüğünüz su üzerindeki nilüfer çiçeklerinin müthiş manzarası ile ünlenmiş ve adını sıcak oluşundan alan Hamam Gölü’nü de ziyaret edeceksiniz. Gölün iskelesinde sosyal medyada paylaşabileceğiniz, etkileyici birkaç fotoğraf çekebileceksiniz. 11 km’.’lik yürüyüşümüz yaklaşık 5 saat kadar sonra bitti ve kamp alanımıza geldik. 6 yaşındaki oğlum, nasıl da çabuk bitti ben daha yürümek istiyordum dedi. O an anladım ki, doğada olmak, kamp yapmak ve çocuklar için çok yorucu görünen bir yürüyüş de olsa, doğa turizmi tam da çocuklara göreymiş. Yürüyüşümüz boyunca ellerine aldıkları sopalarla gruba yol gösterip, turun rehberine de yamaklık yapmak özgüvenleri açısından son derece faydalı oldu diye düşünüyorum.