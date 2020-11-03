Saklı cennet 'Karagöl' renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor

"Doğası ve havası insana huzur veriyor" Bursa'dan eşiyle 10 günlük tatil için Artvin'e gelen Ümit Tavşanoğlu ise uzun bir yolculuk yaparak, sadece sonbaharın her tonunu görmek için Karagöl'e geldiklerini ifade etti. Tavşanoğlu, şunları söyledi:"İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde Karagöl'ü görmeye geliyoruz. Bahar aylarında yeşili, sonbaharda ise renklerin her tonunu görmeye geliyorum. Gerçekten burası adeta yeryüzü cennetini andırıyor. Özellikle sonbaharda bir başka güzel oluyor. Bu güzelliği bir kez daha yaşamak istedik. İyi ki yine gelmişiz. Buranın doğası ve havası insana huzur veriyor."