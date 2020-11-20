Roma dönemi maden galerileri kültür turizmine göz kırpıyor

Ladik'te, Hitit döneminde de yerleşim izlerine rastlandığını anlatan Bahar, "İskender'in ölümünden sonra Anadolu'da hakimiyet kuran Seleukos, önemli bir yol kavşağı olduğu için burayı koloni şehir olarak kurar. O döneme ait kitabe gördük. Milattan önce 300'lü yıllardan itibaren Ladik, önemli bir kent olmaya başlar. Roma İmparatoru Claudius, milattan sonra 54 yılında Ladik'i koloni haline getirdi. Roma'nın tarihi yolları buradan geçer." diye konuştu.