Pandemide ilgi odağı olan Kastamonu ve Sinop’un kanyonları tüm dünyaya tanıtılacak

“Kanyonların hem içerisi hem de çevresindeki özelliklerle ilgili çalışma yapacağız” Kanyonların hem içerisinde hem de çevresindeki özelliklerle ilgili çalışma yapacaklarına dikkati çeken Kuvan, “Bizler, öncelikle bu kanyonların teknik olarak bir raporunu çıkartacağız. Bu kanyon ne tür bir kanyon sporuna uygun ya da ne tür bir spor yapılabilir, her kanyon, kanyon sporu olarak geçilmeye uygun olmayabilir. Başka farklı şekilde kanyonları değerlendirip, farklı sporla uygun kanyonlarda olabilir. Bu kanyonların geçiş mevsimleri, teknik raporları, içerideki botlaması, iniş sayıları, buralara ulaşım nasıl oluyor. İnsanlar daha kolay buralara nasıl gelebilirler. Ne gibi eksikliklerden dolayı gelemiyorlar gibi çalışmalar burada yapıyoruz. Birde burada kanyonların çevresinde farklı sporlara uygun yürüyüş, doğa yürüyüşü, kamp alanları, bisiklet yolları gibi çok güzel alanlar bulunuyor. Bu alanlarında ortaya çıkması için kanyon çevrelerinde de bir çalışma yapıyoruz. Bunun yanı sıra etrafında kültürel güzellikler, bu bölgenin tanıtımında kullanılacak mutfağından tutun bölge insanının yöresel alışkanlıklarına, giyimlerine kadar tanıtımında destek olmaya çalışacağız” diye konuştu.