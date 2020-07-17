Öğle yemeğini yemek için 'Çalıkuşu Feride’nin köyüne gidiyorlar

Köylü kadınların işlettiği konakta yemek yemek için gelen misafirler, "Burası çok güzel burada yemek yemek çok keyifli 2,5 kilometre aşağıda şehir merkezinden buraya 10 dakikada gelebiliyorsunuz. Burada hava sıcaklığı Bursa şehir merkezine göre 5 derece daha düşük. Yemekler çok harika. Yapanların ellerine sağlık" dedi,