'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor

"Bir ilçede olması gereken tüm planlar köyümüzde mevcut" Taşınma işlemlerinin ardından eski köyde yıkım işlemlerini başlatacaklarını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:"Çünkü yeni yerleşim yerlerini teslim ettikten sonra obruk riski hala devam ettiği için oradaki yerleşim yerinin yıkım işlemlerini de ivedi bir şekilde başlatacağız. Ahırlarımızın da tamamı konutlarla birlikte teslim edilecektir. Yeni köy yaklaşık 100 bin metrekarelik yerleşim alanına sahip.