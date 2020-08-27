Ne trafik var ne de gürültü... Kalabalıktan uzak oksijeni bol 5 adres

Tabut Ev: Bir yol ayrımına yapılmış ev, dar görüntüsü nedeniyle bu adı almış. Bayrak asılı pencereden içinde yaşayan bir köpek bakarmış ama ne kadar seslensem de çıkaramadım ben pencereye. Umarım sizi kırmaz da bir poz verir, tanışırsınız. Tirilye Sahili: Güzel bir marinası bulunan Tirilye’nin sahilinde yürüyüş yapabilir, balık restoranlarında ya da balıkçı teknelerinde her bütçeye uygun taze Tirilye balıklarının tadına bakabilirsiniz.