Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, otellerin resmi web siteleri
Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 12:51 |
Ne çatı var ne de duvar! 6 bin 463 fit yükseklikte sıra dışı bir otel
Bir çift kişilik yatak, iki komidin ve iki aydınlatma lambasından başka hiçbir şeyin bulunmadığı otel odasında konaklamak ister misiniz?
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İsviçre Alpleri'nde dünyanın en sıra dışı oteli bulunuyor. Yapılış hikayesi ve tek gecelik konaklama fiyatına çok şaşıracaksınız...
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İsviçre'de 6 bin 463 fit yükseklikte bulunan Null Stern otel odasının ne duvarı, ne tavanı, ne de kapısı bulunuyor.
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İlgi çekici otel odası İsviçre Alpleri'nde bulunmakla birlikte konuklarına panoramik ve nefes kesici bir manzara sunuyor.
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Bu orijinal fikrin sahiplerinden biri, benzersiz tasarımı şöyle anlatıyor: "Tüm o sıkıcı duvarlardan kurtulduk! Dolayısıyla hiçbir şey sizin ve nefes kesici doğa manzarasının arasına giremez."
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Almanlar ise bu otel odası denebilecek tasarımın adını ‘sıfır yıldız' koymuş. Halbuki bir gece vakti burada kalan şanslı insanlar uyumadan önce binlerce yıldızı seyredebiliyor.
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Bu otelde bir gece kalmak için dünyanın dört bir yanından gelen gezginler serin havada uyumanın tadına varmak için can atıyor. Bu ünlü otel, İsviçre Alpleri'nin tam kalbinde bulunmakla birlikte deniz seviyesinin 6.463 fit yüksekliğinde yer alıyor.
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Null Stern, İsviçre Alpleri'ne kurulmadan önce bölgeye bir inşaat ekibi getirildi ve zemin düzleştirildi. Böylece yatak ve diğer eşyalar için düz ve uygun bir zemin elde edilmiş oldu.
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Hiçbir duvarın veya kapının bulunmadığı eşsiz otelde banyo yaklaşık beş dakika uzaklıkta. Null Stern, diğer normal oteller gibi oda servisi hizmeti de veriyor. Odanın özel uşağı bulunmakta...
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Uşak ise yakınlardaki bir kabinde yaşıyor. Uşak, eşsiz otelde kalan konuklar için her sabah kahvaltı, her akşam ise yemek hazırlıyor.
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Ne yazık ki otel kötü havalarda son dakika kararıyla rezervasyona kapatılıyor. Null Stern, Frank Rinklin ve Patrik Riklin'in Daniel Charbonnier ile iş birliği yapması sonucu tasarlandı ve 2008 yılında inşaatına başladı. Konaklama fiyatı gecelik yaklaşık 210 Euro…
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Dünyada tıpkı Null Stern gibi ilginç oteller bulunuyor. İşte onlardan bazıları…l
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Spitbank Fort Hotel İngilizler tarafından Portsmouth Limanı’nı III. Napolyon’un saldırılarından korumak için inşa edilen Spitbank Hisarı, günümüzde Spitbank Fort Hotel olarak hizmet veriyor.
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Otel dokuz lüks odaya sahip. Ayrıca üç bara, bir şarap mahzenine, çeşitli oyun odalarına ve bir teras jakuzisine de ev sahipliği yapıyor.
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Ancak Spitbank Hisarı’nın alametifarikası hiç kuşkusuz, İngiltere’nin güney kıyılarının en harika manzaralarını sunan dev deniz feneri.
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Magic Mountain Hotel Otel bir yanardağ şeklinde. Fakat merak etmeyin tepesinden lav yerine su çıkıyor ve tamamen yapay.
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Oteli bu kadar büyülü ve ilginç yapan şey ise etrafında çevirili doğal alanla kaldığınız yerin Hobbit evi gibi görünmesi.
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Eğer sizin de bir gün Şili’ye yolunuz düşerse Patagonya’ya gidip bu otelde kalmak isteyebilirsiniz.
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Faralda Crane Hotel Amsterdam’da şehri kuşbakışı izlemenize olanak tanıyan pek çok otel mevcut. Ancak Faralda Crane Hotel gibisi yok!
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Zira NDSM sanayi rıhtımının 50 metre üzerindeki bu otel, eski bir vince iliştirilmiş odalardan oluşuyor.
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Gizem, özgür ruh ve mistik adlarını taşıyan özel tasarımlı üç süite sahip otel, sanatçıların ve özellikle moda dünyasının ilk tercihleri arasında. Oteldeki bungee jumping tesisatı ise macera tutkunlarının gözdesi.
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Lindenwirt Şarap aşıklarının bayılacağı bir otel olan Lindenwirt Almanya’da hizmet veriyor. 16. yüzyılda inşa edilen otel gerek tasarımı, gerekse konumu ile popülerliğini arttırıyor.
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Otelin en ilginç yanı ise misafirlerin konaklayabileceği hale getirilen 62 şarap fıçısı.
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Hotel Kakslauttanen Kuzey ışıklarını seyrederken iliklerinize kadar donmanıza gerek yok. Sıcacık cam iglonuzda uzanıp, vahşi doğanın ve renkli kuzey gecelerinin keyfine varabilirsiniz.
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Hotel Kakslauttanen, Aurora Borealis sezonunun başladığı ağustos ayının üçüncü haftasından nisan sonuna kadar açık.
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Ağaç çadırları Bavyera'da tamamen havada asılı duran bu ağaç çadırlarda konaklamak için Hochseilgarten Hoellschlucht şirketi ile bağlantıya geçmeniz yeterli. Şirketin bundan başka, el yapımı iglo veya uçurum yüzeyi gibi farklı konaklama seçenekleri de mevcut.