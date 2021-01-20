Muhtar dünyanın en zengin köyünü kurdu! Yaşam kalitesi çok yüksek, herkese ev ve araba veriliyor

Hatta iki yıl önce köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları... Köyün temel gelir kaynakları ağır sanayi, demir çelik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her geçen gün artan zenginliğiyle kendisine yeni kazanç kapıları açıyor.