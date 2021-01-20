Muhtar dünyanın en zengin köyünü kurdu! Yaşam kalitesi çok yüksek, herkese ev ve araba veriliyor
Burası Çin’in en zengin köyü Huaxi... Huaxi’de 400'den fazla hane bulunuyor ve neredeyse her aile lüks villalarda yaşıyor. Yılda ortalama salgın öncesi 2 milyondan fazla turisti ağırlayan Huaxi köyünde yaşam kalitesi ise oldukça yüksek. Yalnız köyde yaşamak için ilginç bir şartı kabul etmek gerekiyor. İşte dünyanın en zengin köyü Huaxi ile ilgili detaylar...
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Huaxi köyü, tam anlamıyla türünün tek örneği... Çin'in bir numaralı köyü olarak tanınan Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, Çin'in en zengin köyü. 1500 civarındaki nüfusu ve ciddi geliri olan 400'den hanenin olduğu köyde neredeyse her aile lüks villalarda yaşıyor. Huaxi köyü'nde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerine sahip.
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Ülkenin kuzeyindeki Çin Seddi'nin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehre, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan sadece birkaçı. Köyün ağır sanayiden, tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi bulunurken, mal varlıklarından elde edilen kazanç fazlası köylüye paylaştırılıyor.
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Hatta iki yıl önce köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları... Köyün temel gelir kaynakları ağır sanayi, demir çelik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her geçen gün artan zenginliğiyle kendisine yeni kazanç kapıları açıyor.
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Çin'de 2003 yılında 10 milyar Yuan'lık gayri safi milli hasılasıyla en zengin köy unvanını alan Huaxi, imece usulü çalışarak yeni yeni başlattığı turizmiyle de yılda ortalama 2 milyondan fazla turisti ağırlıyor.
Üst düzey yetkilisinden, normal ailelerine kadar tam anlamıyla bir halkla ilişkiler örneği sergileyen köy, misafirlerin her ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Aslında kendi ifadeleriyle ‘küresel anlamda açılan köy’ global dünyanın gereklerine uyarak ciddi bir PR çalışması yapıyor. Köyün diğer bir ilginç yanı da iki adet helikoptere sahip olması.
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Huaxi'deki helikopter pistinde bulunan ve daha çok turistik amaçlı kullanılan helikopterlerin yanı sıra köyün kıtalar arası taşımacılık yapan iki adet dev yük gemisi bulunuyor. Köyün hemen yanında bulunan banliyölerde, Çin'in diğer bölgelerinden gelen çok sayıda işçi yaşıyor. Bu işçiler köyün temel gelirini sağlayan fabrika ve tesislerde çalışıyor.
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Köyü kuran ve bu hale gelmesini sağlayanların başında gelen ve kendi tabiriyle ‘köyü uyuyan bir tarım havzasından gelişmiş bir sanayi merkezine çeviren’ 84 yaşındaki eski muhtar Vu Rınbao, köyün tamamen kendi geliriyle inşa edildiğini ifade ediyor.
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Köye girildiğinde yolların ve çevrenin çehresi birden değişiyor. Lüks ve geniş villaların yanı sıra lüks otomobiller dikkati çekiyor.
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Günümüzde köyde, ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinin, lüks villaların ve araçların ve hatta bankada 250 bin dolar paranın keyfini süren birçok hane var.
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Köyde yaşayanlar sıkı kurallara uymak zorunda, kumar ve uyuşturucu kati suretle yasak, köyde bar, kulüp, disko, internet kafe, karaoke bar, vb. yerler yok. Huaxi’den ayrılmak istediğinizde yanınızda hiçbir şey götüremiyorsunuz.
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Zengin biri olsanız dahi sahip olduğunuz kişisel mallarınızı yanınızda götürmenize izin verilmiyor. Yaşamını köyde sürdürenler ve hizmetlerinden istifade etmek isteyenler haftanın yedi günü, tatil olmaksızın çoğunlukla köyde bulunan endüstriyel fabrikalarda çalışmak zorunda.
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Köyde yaşayanların kabaca üçte biri gelirlerini demir çelik endüstrisinden kazanıyor, Huaxi Brezilya ve Hindistan’dan temin ettiği hammaddeleri işleyip 40’tan fazla ülkeye satıyor. Huaxi’nin bir diğer geçim kaynağı ise hemen hemen köyün tüm kadınlarının çalıştığı tekstil fabrikaları, 80 fabrikanın bulunduğu Huaxi kabına sığmıyor ve diğer köylere doğru genişlemeye başlamış bile.
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Huaxi fabrikalarında sadece köyde yaşayanlar çalışmıyor, köy dışından çalışmaya gelen on binlerce insan var, ayrıca turizm sektörü de iyi bir gelir kaynağı. Huaxi gelecek yıllarda turizmin daha da patlayacağını umut ediyor, Çin’in bu köyünü görmek için 2 milyon kişinin geleceği tahmin ediliyor.
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Huaxi’de bulunan villalar tipik bir Amerikan banliyösünü andırmakta ve köyün artan nüfusuna cevap vermek için yeni villaların yapımı devam etmekte. Köydeki tek yapılar lüks villalar değil, bunların dışında köyde halka açık bir park, sabit pazar ve bir market de bulunuyor.
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Ayrıca birkaç butik, düşük fiyatlarla hizmet sunan restoranlar ve birkaç tane noodle dükkanı bulmak da mümkün. En son olarak, köyün 50'nci yılı kutlamaları için 470 milyon dolara mal olan ve Çin’in 15'inci yüksek binası Longxi Uluslar Arası Oteli açıldı. Köyün bu konuma gelmesini sağlayan Wu Renbao ise 18 Mart 2013'te kanser sebebiyle hayatını kaybetti.
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Türkiye'de de dünyanın en zengin kasabalarından biri olarak anılan bir yer olduğunu biliyor muydunuz?
Marmaris’in en güzel denizlerinden birine sahip olan kasabalarından Bozburun sadece eşsiz doğasıyla değil dünyanın en zengin kasabalarından biri olmasıyla popüler... İşte Bozburun hakkında ilginç bilgiler…
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Ekonomik olarak diğer kasabalara göre son derece canlı bir görünüme sahip olan Bozburun, turizmiyle de son yıllarda giderek tercih edilen yerlerin başında gelmeye başladı. Bu sezon mayıstan kasım ayının sonuna kadar neredeyse tüm otelleri dolcu.
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Bozburun’da halkın ekonomik anlamda en büyük gelirlerinden biri de gulet imalatı. Bozburun’da neredeyse her bahçede bir gulet görmeniz mümkün.
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Bunun sebeplerinden biri de babadan oğula geçen el yapımı gulet imalatının sürüyor olması. Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasaba bu özelliğiyle dünyanın en zengin kasabalarından biri olma özelliğine sahip.
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Her ne kadar geçmişe oranla sayıları azalsa da hâlâ bu tutkuyu sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.