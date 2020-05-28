Misafirler dönmek istemeyince 5 yıldızlı otel açık tutuldu

Mart ayı başında tatile geldiklerini, virüs nedeniyle geri dönmek istemediklerini belirten Alyona Vodolazskaya, “Burada dünyada pandemi olduğunu bile unuttuk. Sanki başka bir dünyadayız. Ne oluyor etrafta bilgimiz yok, burası çok güvenli. Virüsle ilgili bütün tedbirler alındı, personel maske, eldiven kullanıyor, virüse karşı her türlü önlem alındı. Burası cennet gibi bir yer, çok rahatız. Farklı bir dünyada yaşıyoruz sanki. Her şeyi unutuyoruz burada, sanki Allah bizi koruyor, öyle bir yer burası" diye konuştu. Bayram tatilini otelde geçiren Özgür Emeklioğlu, oteli sosyal medyadan görüp geldiklerini belirterek, “Bazı sorular sorulduğunda cevap verebileceğimiz bir deneyim oldu bizim için. Camekanlı büfelerden arzu ettiğinizi size servis ediyorlar. Hem hijyen hem de ciddi anlamda israfı önlüyor. Bir de butik hizmet hissiyatı uyandırıyor insanda" dedi.