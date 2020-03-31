‘Milyonerler Adası’nda sıra dışı yaşam! Burada öyle bir hayat var ki...

Gelişen ticaret sayesinde halk bolluk ve bereket içinde yaşamaya başlamış. Yollar ve kaleler inşa edilmiş. Adanın en güzel kumsalı olarak kabul edilen St. Jean sadece denizi ve güneşi ile değil ülkenin en iddialı alışveriş caddeleri ile de dikkat çekiyor. İki kumsaldan oluşan St. Jean sırtını dayadığı tepeleri kaplayan rengârenk bitki örtüsü ve kucakladığı nefes kesici manzarası ile herkesi adeta büyülüyor.