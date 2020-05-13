Mercan Vadisi'nin buzul göllerinde ilkbahar güzelliği

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nde bulunan buzul göller ve çevresi, karların kısmen erimesiyle eşsiz güzellikler sunmaya başladı.
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Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharla yeşilin tonlarına bürünen doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
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Yaban hayatı varlığı ve zengin florasının yanı sıra buzul gölleriyle de dikkati çeken ilçede, havaların iyice ısınıp doğadaki karların bir bölümünün erimesiyle ortaya çıkan Mercan Vadisi'ndeki doğa harikası buzul göller görenleri cezbediyor.
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Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Şahverdi köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve aynı rota üzerinde üç farklı noktada yer alan göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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Çevresi karla kaplı gölleri gezip, yemyeşil doğada vakit geçiren ziyaretçiler, dönüş yolculuğunda ise boz ayıları ve yaban keçilerini doğal ortamında yakından görme fırsatı yakalıyor.