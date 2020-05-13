Mercan Vadisi'nin buzul göllerinde ilkbahar güzelliği

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor Şahverdi köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve aynı rota üzerinde üç farklı noktada yer alan göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.