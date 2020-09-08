Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü'nde su oranının gerilemesi, bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan mahalle sakinlerini de olumsuz etkiledi.