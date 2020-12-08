'Kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü alarm veriyor

Covid-19'da tarımın ne kadar çok değerli olduğunu gördük. Yetkililerden, bu gölü bir an önce kurtarılmalarını, tekrar tarımsal sulamada kullanılmasını sağlamalarını, balıkçılığın sürmesini, buraya gelen pek çok kuş türünün gelerek tekrar canlanması için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.