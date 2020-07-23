Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı

"Bu yıl da yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Flamingolar nisan ayının ilk yarısında adada kuluçkaya yatmaya başladılar. Mayıs ayının ilk yarısında da ilk flamingo yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Şu anda yaklaşık iki aylık olan flamingo yavruları adanın yanında suya inmiş durumda. Ana babaları tarafından beslenmekte ve aynı zamanda uçma denemelerine de başlamış durumdalar. Yavrular çok yakın bir zamanda uçmayı öğrenip çevreye dağılacaklar. Flamingoların düzenli bir göç sistemi yok. Bazıları yaz kış burada. Bir kısmı Tuz Gölü'ne gidip geliyor ama bir kısmı da bütün Akdeniz havzasını gezip gelebiliyor."